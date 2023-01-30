Соратники Навального* назвали имена сотрудников колонии, которые отправляют политика в ШИЗО

Команда Алексея Навального* опубликовала расследование о сотрудниках ИК-6, которые голосуют за отправку политика в ШИЗО. На прошлой неделе его отправили в штрафной изолятор в 11-й раз.

По мнению соратников политика, Владимир Путин их руками пытается расправиться с оппозиционером. О том, что политику создают пыточные условия, говорили также медики, адвокаты и депутаты, которые выступали с открытым обращением к Владимиру Путину.

Сторонники оппозиционера рассказали, что указания о необходимости изоляции Навального* поступают из администрации президента. После этого проводится совещание и собрание комиссии.

В список тех, кто отправляет Навального* в ШИЗО, попал Дмитрий Ножкин, руководитель ИК-6. По словам соратников политика, он получает сообщения из Москвы и проводит совещания с сотрудниками колонии о том, как ухудшить заключение Навальному*.

Еще один сотрудник — заместитель по безопасности и исправительной работе в ИК-6 Юрий Фомин. Его брат — член «Единой России»‎. Исследователи выяснили, что он самый обеспеченный: каждый год декларирует доход в 1 млн рублей, а в 2015 году купил BMW X5 за 3,5 млн рублей.

Последний сотрудник — Михаил Неймович. Именно к нему Навальный* обратился не «по имени-отчеству»‎ и попал в ШИЗО в седьмой раз. По версии сторонников оппозиционера, он следит за каждым шагом политика и придумывает его нарушения.





*Алексея Навального Минюст России считает «террористом и экстремистом».