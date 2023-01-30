Член Конгресса США заявил, что вероятность конфликта с Китаем из-за Тайваня очень высока

Высокопоставленный республиканец, председатель комитета по иностранным делам в Палате представителей США Майк Маккол заявил, что вероятность конфликта США с Китаем очень высока из-за Тайваня. Ранее с прогнозам о воможной войне выступал генерал Майк Минихан, пишет Reuters.

Служебная записка Минихана вызвала ужас в Конгрессе, пишут журналисты. Он говорил, что США будут воевать с Китаем в 2025 году.

«Я надеюсь, что он ошибается... Хотя я думаю, что он прав. Вероятность того, что мы можем увидеть конфликт с Китаем, Тайванем и Индо-Тихоокеанским регионом, очень высока», — заявил Майк Маккол.

Взгляды генерала не представляют официальную позицию Пентагона, но выражают озабоченность на самом высоком уровне. На Тайване в 2024 году пройдут президентские выборы, из-за которых Китай может начать боевые действия. По мнению Маккола, если взять Тайвань бескровно не получится, то Пекин может рассмотреть военное вторжение.

В Демократической партии с такими оценками не согласны. Сомневается в этом и глава Пентагона Ллойд Остин.