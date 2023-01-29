Александр Смирнов (поэт Дельфинов): «Ты помнишь Киев до войны?»

Ты помнишь Киев до войны, в тринадцатом году?

Как в том пруду была вода темна, маня во тьму?

Как то звалось кафе, куда я больше не пойду?

Как быть могли беспечны мы, я больше не пойму.

Не ностальгия, только сталь в гудящих небесах,

Не ночь в июле, но печаль да иней в волосах,

Ходил тогда в девятый класс

Сын тех друзей, что звали нас

На левом берегу домой.

Он был убит зимой.

Зачем приехали тогда, я помню словно сквозь кумар:

Читать стихи на «Гоголь-фест», татуировки бить,

С сотрудником ОБСЕ на непонятный семинар,

С легендой андеграунда шотландский виски пить.

Ещё не начался Майдан, и буйно зеленел каштан,

Но срок всему уже был дан, ведь срок всему, по сути, дан,

Мы забежали в Арсенал,

Там Саша Ройтбурд нас узнал,

Так хохотал, что сам устал,

И лёгкой тенью стал.

Как стихотворна наша речь, да вдруг в окоп придётся лечь,

Как рифмовать учила мать, а вышел грубый пранк,

Хоть назови меня горшком, живьём не надо только в печь,

Я был московский старый панк, приехал русский танк.

Не грохот рейва и танцпол — от громких взрывов трясся пол,

Не суши и с лососем ролл — от страха прыгнул кот под стол,

Гляди, поэт, «иных уж нет,

А те далече», гаснет свет,

Прошло совсем немного лет,

Война пришла, поэт.

…

…

…

…

Мне больно, но зато дышу, иду, не упаду,

Ты помнишь Киев до войны, в тринадцатом году?

В ночном кафе сидели мы,

Бурлили пьяные умы,

Почти все смыслы сокрушив,

И сын друзей был жив.

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