Объявление: Весна, Наши в Эмиграции

Париж:
5 февраля: Андрей Макаревич* (Casino de Paris от 85 евро)
7 февраля: Чулпан Хаматова и Александр Болдачев «Орфей» (Théatre du gymnase от 39 евро)
9 февраля: Саша Долгополов (La nouvelle Seine, 35 евро)
15 февраля: Михаил Шац* (Les Enfants du Paradis от 35 евро)
17 февраля: Монеточка* (Le Café de la Danse 60 евро)
19 февраля: Вася Обломов — «Можем не повторить» (La Java от 30 евро)
15 марта: Оксимирон* (Bataclan от 88 евро)
26 марта: «Гражданин Поэт» — «Можем повторить» (Zenith la Villette от 39 евро)
31 марта: Семен Слепаков (Cabaret Sauvage от 80 евро)
Рио-Де-Жанейро:
12 февраля: Кабаре Людмилы Петрушевской.
*Андрея Макаревича, Михаила Шаца, Монеточку, Оксимирона Минюст России считает «иностранными агентами».