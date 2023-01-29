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#В блогах

Объявление: Весна, Наши в Эмиграции

29.01.2023

Париж:

5 февраля: Андрей Макаревич* (Casino de Paris от 85 евро)

7 февраля: Чулпан Хаматова и Александр Болдачев «Орфей» (Théatre du gymnase от 39 евро)

9 февраля: Саша Долгополов (La nouvelle Seine, 35 евро)

15 февраля: Михаил Шац* (Les Enfants du Paradis от 35 евро)

17 февраля: Монеточка* (Le Café de la Danse 60 евро)

19 февраля: Вася Обломов — «Можем не повторить» (La Java от 30 евро)

15 марта: Оксимирон* (Bataclan от 88 евро)

26 марта: «Гражданин Поэт» — «Можем повторить» (Zenith la Villette от 39 евро)

31 марта: Семен Слепаков (Cabaret Sauvage от 80 евро)

Рио-Де-Жанейро:

12 февраля: Кабаре Людмилы Петрушевской.


*Андрея Макаревича, Михаила Шаца, Монеточку, Оксимирона Минюст России считает «иностранными агентами».



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