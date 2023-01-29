Публицист Сергей Шелин о том, почему РФ может проиграть войну

Поделюсь неожиданным (для меня) открытием. А ведь РФ и в самом деле имеет приличные шансы проиграть эту войну. В том смысле, что имеет шансы быть отброшенной к историческим границам.

До сих пор считал, что Украина с трудом ведет борьбу на равных и только при везении сможет всерьез наступать. А сейчас скажу, что с трудом и на равных — это задача — максимум для РФ.

Готовил статью о материальной стороне войны, о войне как борьбе двух военно-хозяйственных машин. Она еще не готова и будет опубликована не очень скоро. Но вот что вижу по всей совокупности цифр — на уровне этих машин у РФ просто нет козырей.

Путин уже полгода не расходует на войну больше денег, ресурсов и техники, чем тратит и получает противоположная сторона (Украина + военные поставки из НАТО + огромные кредиты, которыми закрываются ее внутренние расходы).

У Путина нет и не будет армии, которая лучше украинской. Есть, которая хуже. Нет и не будет генералов, которые лучше украинских. Они у него хуже. Нет и не будет оружия на уровне западного и нет мощностей, которые задавили бы количеством. Нет аппарата, который поставил бы под ружье 30 миллионов как при Сталине и выжал бы из страны четверть всего, что она производит, как при нем. На пределе возможностей режим может удвоить расходы. И это его безусловный максимум. Но даже если у него пупок не развяжется, с той стороны сделают тоже самое.

То есть, у РФ нет стратегического перевеса, необходимого для ведения наступательной войны. Есть только военная машина, предположительно пригодная для оборонительной. Наступательные успехи, если вообще возможны, так только краткосрочные. Даже среднесрочные очень сомнительны. Медленное, а может даже и не медленное, отступление ВС РФ выглядит сейчас естественно вытекающим из соотношения сил.

Если продолжать войну с прицелом на какие-то успехи, то ставку остается делать только на крайнее везение на фронте или на неожиданное и радикальное изменение обстановки в Украине или у главных ее союзников. И все. Ну, и еще на ядерный удар, который не будет безответным.

С точки зрения знающих эти расклады начальников режима, не начать сейчас выпрашивать прекращение огня и какие-то условия отхода, это значит быть сумасшедшим. Раз не выпрашивают, значит, сумасшедшие и есть.

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