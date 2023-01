Время беспрецедентных рисков: 90 секунд до катастрофы

В этом году Совет по науке и безопасности журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» переносит стрелки Часов Судного Дня вперед, в основном (хотя и не исключительно) из-за растущей опасности войны в Украине. Часы стоят сейчас от 90 секунд до полуночи — это самая близкая к глобальной катастрофе отметка за всю историю.

This year, the Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock forward, largely (though not exclusively) because of the mounting dangers of the war in Ukraine. The Clock now stands at 90 seconds to midnight — the closest to global catastrophe it has ever been.

The war in Ukraine may enter a second horrifying year, with both sides convinced they can win. Ukraine’s sovereignty and broader European security arrangements that have largely held since the end of World War II are at stake. Also, Russia’s war on Ukraine has raised profound questions about how states interact, eroding norms of international conduct that underpin successful responses to a variety of global risks.

And worst of all, Russia’s thinly veiled threats to use nuclear weapons remind the world that escalation of the conflict—by accident, intention, or miscalculation — is a terrible risk. The possibility that the conflict could spin out of anyone’s control remains high.

Russia’s recent actions contravene decades of commitments by Moscow. In 1994, Russia joined the United States and United Kingdom in Budapest, Hungary, to solemnly declare that it would "respect the independence and sovereignty and the existing borders of Ukraine" and "refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of Ukraine..." These assurances were made explicitly on the understanding that Ukraine would relinquish nuclear weapons on its soil and sign the Nuclear Non-Proliferation Treaty — both of which Ukraine did.

Russia has also brought its war to the Chernobyl and Zaporizhzhia nuclear reactor sites, violating international protocols and risking widespread release of radioactive materials. Efforts by the International Atomic Energy Agency to secure these plants so far have been rebuffed.

As Russia’s war on Ukraine continues, the last remaining nuclear weapons treaty between Russia and the United States, New START, stands in jeopardy. Unless the two parties resume negotiations and find a basis for further reductions, the treaty will expire in February 2026. This would eliminate mutual inspections, deepen mistrust, spur a nuclear arms race, and heighten the possibility of a nuclear exchange.

As UN Secretary-General Antonio Guterres warned in August, the world has entered «a time of nuclear danger not seen since the height of the Cold War.»‎

The war’s effects are not limited to an increase in nuclear danger; they also undermine global efforts to combat climate change. Countries dependent on Russian oil and gas have sought to diversify their supplies and suppliers, leading to expanded investment in natural gas exactly when such investment should have been shrinking.

In the context of a hot war and against the backdrop of nuclear threats, Russia’s false accusations that Ukraine planned to use radiological dispersal devices, chemical weapons, and biological weapons take on new meaning as well. The continuing stream of disinformation about bioweapons laboratories in Ukraine raises concerns that Russia itself may be thinking of deploying such weapons, which many experts believe it continues to develop.

