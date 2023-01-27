Басманный суд заочно приговорил экс-полицейского к 8 годам колонии за «фейки»‎

«Сетевые свободы»‎ сообщили о первом в России заочном приговоре по обвинению в «фейках»‎ про армию: 8 лет колонии назначили майору полиции в отставке Олегу Кашинцеву.

Поводом к преследованию стали его высказывания о том, что «Россия ведет войну с Украиной»‎. Основанием для дела стали два поста в Telegram и Instagram*. На одной было видео допроса российского летчика, сбитого в Украине. Второй пост состоял из коллажа — фото Владимира Путина, Адольфа Гитлера и красного знака «равно», а также критические посты.

Суд признал, что он «распространил фейк»‎ об армии по мотивам «политической ненависти» (п.«д»‎ ч.2 ст.207.3 УК РФ). По приговору он также не должен администрировать сети и занимать руководящие должности в правоохранительных органах сроком на 4 года. Звания его лишили.

Кашинцев уехал из России. Как уточнил «ОВД-Инфо»‎**, Интерпол в декабре отказался экстрадировать его по запросу российских властей.

Фото: «Весна»**.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ «экстремистской».

**«ОВД-Инфо»‎ и «Весну» Минюст России считает «иностранными агентами»‎.