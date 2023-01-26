«Очередной шаг в направлении сталинизации режима»

Генпрокуратура признала «Медузу»‎* «нежелательной организацией»‎ со стандартной формулировкой: «угрожает безопасности и конституционному строю России»‎. Журналисты в ответ перестали публиковать «плашку иноагента»‎ на сайте. В поддержку выступили крупнейшие независимые СМИ страны. Поддержали ее и другие коллеги и читатели. А юристы предупреждают, что теперь потенциальным уголовных делом может обернуться любой репост материала «Медузы»‎* или донат редакции.

Юрист Иван Жданов*

«Медуза»* объявлена нежелательной организацией в России. Сочувствие «Медузе»*‎. Это уже прямые уголовные дела (то же участие, финансирование) ничего хорошего, сочувствую. Это ещё пример того, что никакие плашки (которые «Медуза»‎* добросовестно вешала) не помогают»‎.

Политолог, глава проекта ReRussia Кирилл Рогов:

«Почти полное уничтожение независимых медиа в России происходило после возвращения Путина в президентское кресло в 2012 году на фоне массовых протестов против запущенных им процессов де-демократизации. В этот момент окончательно была распространена на не-телевизионные СМИ схема корпоративного захвата или уничтожения. Однако уже ко второй половине 2010-х годов российская независимая журналистика вполне вернула прежнее влияние и инфраструктуру, и продолжала набирать вес и аудиторию. Оказалось, что та инфраструктура, которую научились так ловко захватывать путинские мордовороты больше не нужна в связи с сетей третьего поколения и социальных медиа.

«Медуза»‎* и «Дождь»‎* были своего рода флагманами этого процесса, своей массовостью они резонировали повестки новой журналистской инфраструктуры. Результатом этого процесса стали и подъем новой оппозиции, олицетворяемой Алексеем Навальным**, и протесты 2019 - 2021 годов. И — не побоюсь этого прыжка — нападение Путина на Украину как попытка неофашистской консолидации российского исторического, латентного имперства.

Однако и в этой ситуации российская независимая журналистика сохранилась и оказалась в основном неуязвима для теперь уже не корпоративных, а прямых, настоящих репрессий. А «Медуза»‎* как крупнейший рупор ее продолжала наращивать, а не терять влияние.

Признание «Медузы»‎* «нежелательной организацией»‎ — это попытка решающего удара по стволу этой медиа-инфраструктуры. То, что сегодня произошло, — это шаг путинского режима к созданию подобия «железного занавеса»‎, попытка криминализовать сам факт доступа к независимой информации. Это очередной шаг в направлении сталинизации режима.

Но это не логическое развитие тенденций, которые, якобы, постепенно развивались на протяжении всего постсоветского периода или путинского правления, как считает часть российских либералов. Наоборот, это попытка отчаянной контрреволюции против тех социальных трендов, которые мы наблюдали в предыдущем десятилетии»‎.

Валерий Нечай и канал «Ищем выход»‎:

«Признание портала «Медуза»* нежелательной организацией — это плевок и пощечина не только всем журналистам, но и их читателям. Несмотря на все споры, которые были ранее, в «Медузе»* работают высококлассные журналисты и обозреватели; они выпускали и выпускают великолепные материалы, которые демонстрировали, что журналистика в России (пусть даже из-за рубежа) жива. Редакция YouTube-канала «Ищем Выход» (журналисты бывшей радиостанции «Эхо Петербурга») заявляют протест решению генпрокуратуры России о признании портала «Медуза»* нежелательной организацией и требует его отмены»‎.

Издатель Republic* Дмитрий Колезев*

«Теперь вот это. По сути объявление вне закона и преследование всех, кто связан с «Медузой»‎*. Любой журналист или другой сотрудник «Медузы»‎*, приехав в Россию, может оказаться в тюрьме. Это не сильная власть, а слабая. Сильная власть не борется с журналистами, не затыкает рты критикам, не пеняет на зеркало. Журналистика не может быть преступлением. Выражаю солидарность с коллегами из «Медузы»‎*. Отличное медиа с большой аудиторией, очень важное и нужное для миллионов россиян»‎.

Главный редактор «Дождя»‎* Тихон Дзядко*:

«Генпрокуратура утверждает, что «Медуза»‎* «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России». Понятно, почему: потому что российская власть боится правды, боится того, чтобы как можно больше людей в России узнавали правду о происходящем»‎.

Главный редактор «Новая газета Европа»‎ Кирилл Мартынов*:

«Стратегия РФ ясна: огородиться от любых источников независимой информации, потому что пропаганда уже не справляется»‎.

Журналист Александр Плющев*:

«Можно по-разному относиться к «Медузе»*, критиковать их за Перцева или плашки или еще за что-нибудь, но это наше с вами — коллег и аудитории дело. Действия же российского государства в отношении «Медузы» — это чистый террор, угроза редакции и запугивание коллег и аудитории. Не нужно иметь больших способностей, чтобы предсказать дальнейшее распространение "нежелательности" на других игроков российского медийного поля».

*«Медузу»‎, Ивана Жданова, Republic, Дмитрия Колезева, «Дождь»‎, Тихона Дзядко, Кирилла Мартынова, Александра Плющева Минюст России считает «иноагентами»‎.

**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.