В Иркутске прекратили дело о пытках: один из обвиняемых вступил в ЧВК «Вагнер»

В Иркутске прекратили уголовное дело о пытках заключенных, потому то один из обвиняемых — Абаев Р.Б. — стал «добровольцем ЧВК «Вагнер»‎. В постановлении УМВД сказано, что он объявлен в розыск, но адвокаты уверены: искать «прессовщика»‎ никто не будет, пишет «Сибирь.Реалии»‎*.

«Это филькина грамота, в постановлении даже не написано, кого именно поручено найти, хотя в деле в качестве обвиняемых проходят трое заключенных, пытавших моего подзащитного Спиридонова»‎, — рассказал журналистам адвокат и правозащитник Петр Курьянов.

Спиридонова, согласно материалам дела, допросили в качестве потерпевшего, а Абаева и еще двух заключенных — в качестве свидетелей. Абаев пропал и стал «добровольцем»‎, когда было направлено поручение в органы дознания на установление лиц, совершивших преступление‎.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.