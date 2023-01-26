Власти выселяют «Сахаровский центр»‎* из всех помещений в Москве

Московский департамент имущества известил Сахаровский центр* о прекращении договора аренды. Правозащитники получили письмо 24 января. Власти собираются выселить Центр из всех помещений: здания Центра, выставочного зала и квартиры академика Сахарова в доме по улице Земляной вал. «Можно быть свободным человеком в несвободной стране. Свободным музеем и общественным центром, увы, нет»‎, — сказано в заявлении.

Все эти помещения были в безвозмездной аренде от городских властей с 1993 и 1996 годов. Но по вступившим в силу поправкам в закон об «иноагентах» получать господдержку таким организациям нельзя.

«Это было время, когда государство понимало, что сохранение наследия Сахарова — долг общества перед одним из величайших гуманистов XX века… Данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики — уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы»‎, — считают правозащитники.

В квартире на Земляном валу, где жил Андрей Сахаров, хранится его архив. Помимо записей академика, здесь собраны тысячи писем со всего Советского Союза с просьбами о помощи, словами поддержки и благодарности. Здесь устроена музейная экспозиция о жизненном пути Сахарова. В большом здании Центра была единственная историческая экспозиция об истории СССР как тоталитарного режима, здесь проводились выставки, дискуссии, конференции, памятные вечера, проводили прощание с Борисом Немцовым, Валерией Новодворской и другими людьми, которые строили свободную Россию.

«Мы стремились помочь обществу переосмыслить трагические страницы своей истории, осознать, что повторение политических репрессий, депортаций, агрессивной внешней политики губительно для страны и не должно повториться, что путь к достойному будущему не может лежать через произвол, насилие и кровь… Мы работали все эти годы, несмотря на сгущавшуюся атмосферу несвободы, мракобесия и страха, провокации, погромы и репрессивные законы. Сегодня история Центра в том виде, каким он был четверть века, подходит к концу. Остров свободы невозможен в современной России, которая отвернулась не только от наследия Сахарова, но и от всей отечественной традиции гуманизма, стремления к правде и справедливости… Бесконтрольная власть, которая развращает общество мифами, основанными на страхе, ненависти и ложном чувстве превосходства, власть, манипулирующая подлинными и мнимыми национальными травмами, цинично эксплуатирующая даже самые возвышенные народные чувства, неизбежно идет по пути репрессий, произвола, разрушения и кровопролития. Об этом предупреждал Сахаров, это мы видим сегодня воочию»‎, — сказано в заявлении Центра*.

При этом в Сахаровском центре* говорят, что не прощаются. В этом году будет отмечаться 100-летие Елены Боннер. И с помощью неравнодушных людей планируется сохранить то, что связано с работой Центра.

*Сахаровский центр Минюст России считает «иностранным агентом»‎.