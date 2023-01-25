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#Новости

Из России уходит крупнейший производитель терминалов для приема банковских карт

25.01.2023

Прекращение поддержки уже поставленных терминалов и уход с рынка планируется в марте

РБК сообщила, что из России планирует уйти крупнейший производитель терминалов для приема банковских карт французская Ingenico. Поддержку и поставки компания планирует остановить в марте 2023 года. 

Доля Ingenico на российском рынке около 50%, в 2018 году у нее было 1,5 млн устройств в стране, а к 2022-му году — 4 млн. После ухода компании проблемы могут начаться не только у бизнеса, но и у банков. Преимущественно с Ingenico работали Промсвязьбанк, Сбербанк и ВТБ. 

Сотрудники в российских подразделениях компании работают до 15 февраля. Для одной из «дочек»‎ Ingenico уже назначен ликвидатор. 



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