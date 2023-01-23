«Проект»‎* рассказал, как окружение Путина «поделило»‎ Росрезерв

«Проект»‎* изучил, кто зарабатывает на одном из самых непубличных ведомств в России — Росрезерве. Среди получателей госконтрактов: семьи спарринг-партнера Путина Василия Шестакова, семья экс-генпрокурора Юрия Чайки, секретаря Совбеза Николая Патрушева и окружение Аркадия Ротенберга.

В Росрезерве должны храниться самые разные товары на случай войны или ЧС. Но что именно находится на складах — неизвестно, почти вся информация об этом засекречена. Но запасы регулярно пополняют и распродают на аукционах. Участвовать в них можно только с допуском от ФСБ узкому кругу предпринимателей.

Связанные с Аркадием Ротенбергом люди занимают в Росрезерве важные посты. Так, руководит ведомством Дмитрий Гогин — до этого он работал в компании Ротенберга «Ростоппроме»‎. Поставщики соли и консервов — тоже знакомые с Ротенбергом Андрей Волков и Михаил Михайлов.

Журналисты выяснили, что допуск ФСБ есть у компании семьи Василия Шестакова — бывшего спарринг-партнера Владимира Путина. Их ТД «Черепановский»‎ поставлял мясную продукцию и покупал уголь. Сливочное масло продавал в Росрезерв несколько лет зять Шестакова.

Бенефициаром компании, поставляющей топливо в Госрезерв, мог быть связанный с Гагиным Федор Дьяков.

Партнер сына экс-генпрокурора Юрия Чайки Камо Авагумян поставлял обувь и мясо.

Племянник секретаря Совбеза Николая Патрушева Алексей и связанная с ним компания также работали с Росрезервом. Они получали контракты на поставку мяса, крупы и масла. Гарантии под закупки обеспечивал Россельхозбанк, которым руководил старший сын Патрушева Дмитрий.

*«Проект»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.