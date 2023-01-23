«ОВД-Инфо»‎*: на протестах против ареста Алексея Навального** задержали 19800 человек

По статистике «ОВД-Инфо»‎*, два года назад с начала протестов в связи с арестом Алексея Навального** полиция задержала минимум 19800 человек. Это всего за несколько дней. Все дела задержанных в те дни объединили под названием «дворцовое дело»‎: по мотивам расследования команды оппозиционера «Дворец для Путина. История самой большой взятки».

За это время возбудили 180 уголовных «дворцовых дел»‎ в 40 регионах страны. Тогда, до начала «спецоперации»‎ и новых репрессивных статей о «дискредитации армии»‎ и «фейках»‎, это была крупнейшая волна политических репрессий в современной России.

Приговоры выносили самые разные: случались и прекращения дел, были и реальные сроки. Чаще всего митингующим вменяли оскорбления и насилие над полицейскими, вандализм, нарушение санитарных правил, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, умышленное уничтожение имущества и, конечно, «призывы к терроризму и экстремизму»‎, «участие в массовых беспорядках»‎, «возбуждение ненависти или вражды»‎.

Алексей Навальный** сейчас находится в колонии. Его сторонники запустили кампанию по его освобождению FreeNavalny. По девяти политическим уголовным делам ему грозит 35 лет колонии.

Фото: AFP

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом».‎

**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.