«ОВД-Инфо»‎*: на протестах против ареста Алексея Навального** задержали 19800 человек

По статистике «ОВД-Инфо»*, два года назад с начала протестов в связи с арестом Алексея Навального** полиция задержала минимум 19800 человек. Это всего за несколько дней. Все дела задержанных в те дни объединили под названием «дворцовое дело»: по мотивам расследования команды оппозиционера «Дворец для Путина. История самой большой взятки».
За это время возбудили 180 уголовных «дворцовых дел» в 40 регионах страны. Тогда, до начала «спецоперации» и новых репрессивных статей о «дискредитации армии» и «фейках», это была крупнейшая волна политических репрессий в современной России.
Приговоры выносили самые разные: случались и прекращения дел, были и реальные сроки. Чаще всего митингующим вменяли оскорбления и насилие над полицейскими, вандализм, нарушение санитарных правил, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, умышленное уничтожение имущества и, конечно, «призывы к терроризму и экстремизму», «участие в массовых беспорядках», «возбуждение ненависти или вражды».
Алексей Навальный** сейчас находится в колонии. Его сторонники запустили кампанию по его освобождению FreeNavalny. По девяти политическим уголовным делам ему грозит 35 лет колонии.
Фото: AFP
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».
**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».