«Ведомости»‎: депутаты и сенаторы не будут публиковать декларации о доходах

Источник «Ведомостей»‎ в Госдуме и председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников рассказали, что с этого года депутаты и сенаторы не будут публиковать декларации о доходах. Раньше отчитываться об этом нужно было к 1 апреля.

Источник сообщил, что публиковать будут «обобщенную информацию»‎ о декларациях: были ли в них нарушения, сколько документов подано, а сколько нет. Доходы депутатов и их недвижимость останутся скрытыми.

Не публиковать данные можно по принятому в декабре 2022 года указу Владимира Путина об особенностях исполнения обязанностей некоторыми гражданами в период СВО. В документе отмечалось, что данные о доходах и имуществе, в соответствии с законом «О противодействии коррупции»,‎ не публикуются. Но не было указано, касается ли это военных или тех, кто связан с боевыми действиями. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что в указе все понятно.