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#Новости

Понизить уровень дипотношений с Россией готовится Латвия

23.01.2023

Это планируют сделать с 24 февраля

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter написал, что страна готовится снизить уровень дипотношений с Россией. 

«Из-за продолжающейся жестокой российской агрессии против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия снизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля»‎, — написал министр. 

Он добавил, что потребует от России действовать соответствующим образом. 

Сегодня российский МИД объявил о высылке посла Эстонии: он должен будет уехать из России до 7 февраля. В ответ эстонский МИД заявил, что отзывает своего представителя. В странах останутся только временные поверенные в делах. 


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