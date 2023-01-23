Женщины из поселка в Коми записали видеообращение с требованием обеспечить их врачами

Женщины из поселка Нижний Одес, Коми, записали видеообращение к правительству: они требуют обеспечить поселок врачами. Узкие специалисты приезжают к ним раз в неделю, а педиатра сейчас нет вообще.

Как пишет «7*7»‎, визиты педиатра запланированы дважды в неделю с февраля. Невролог, ЛОР и окулист бывают раз в неделю в поселковой больнице. При этом в районной больнице, откуда приезжают другие медики, нет аллерголога, детского хирурга, кардиолога и врача УЗИ.

Из-за этого жители вынуждены или долго ждать приема, или идти в платные клиники. Местный депутат Виктор Воробьев направил запросы в прокуратуру и главе района.

Вчера «НеМосква»‎ писала, что в Хабаровском крае и Томской области врачей зовут в «командировки»‎ в украинские Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Нехватку врачей в России в прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко оценивал в 26 тыс. специалистов, а среднего медперсонала вдвое больше.