«Агентство»‎*: установка «Панцирь-С1»‎ появилась возле валдайской резиденции Путина

Журналисты «Агентства»‎* выяснили, что в Новгородской области рядом с валдайской резиденцией Владимира Путина появилась установка ЗРПК «Панцирь-С1»‎. Охранять в этом районе от возможных украинских атак больше нечего.

На прошлой неделе установки ПВО появились на крышах нескольких зданий в Москве и Подмосковье. В Кремле отказались отвечать на вопросы о ПВО, переадресовав их в Минобороны. Минобороны, в свою очередь, писало об учениях по отражению силами противовоздушной обороны атак условного противника.

Новая установка предназначена в том числе для противодействия беспилотникам. Журналисты считают, что она необходима для защиты лично президента и его близких. Фото установки прислал житель города Валдай, а сам комплекс появился в деревне Ящерово на прошлой неделе. Вероятнее всего, это произошло после украинской атаки на авиабазы в Саратовской и Рязанской областях.

Очевидцы рассказали, что на комплексе всегда есть как минимум трое военных, а его антенны постоянно вращаются. От Ящерово до путинской резиденции чуть больше шести километров по прямой.

В резиденции обычно проходит досуг президента и его близких. Журналисты добавили, что туда приезжают звезды и особые гости. В Ящерово живут офицеры ФСО и руководство управделами президента.

Фото: «Агентство»*.*«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией».