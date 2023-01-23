МИД России заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией

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МИД Эстонии сообщил, что высылает российского посла из страны, передает «Коммерсант».

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МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Сегодня в министерство вызвали посла Маргуса Лайдре и заявили ему решительный протест из-за действий эстонских властей. В обеих странах останется только временный поверенный.

В сообщении министерства эстонские власти обвиняют в русофобии, враждебности к России. Посол должен покинуть Россию до 7 февраля.

«Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии»‎, — указал российский МИД.