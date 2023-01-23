Еще 124 заключенных вернулись с фронта и получили помилование

RT опубликовало видео, на котором Евгений Пригожин встречает бывших заключенных, которые воевали в рядах ЧВК «Вагнер»‎. По информации канала, 124 человека получили помилование после 180 дней контракта.

Заключенные участвовали в боях под Бахмутом, Покровском, Соледаром, Зайцево, Клиновом, Кодемой. Пригожин поблагодарил их за «службу»‎ и добавил, что теперь родина у них в долгу.

«Прошли полгода тяжелейшей войны. Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает. Родина в долгу перед вами, теперь вы не заключенные, а бойцы ЧВК «Вагнер»‎. Адреналин держим в себе, то, чему научились, на гражданке не используем, врагов там нет, все свои»‎, — сказал глава наемников.