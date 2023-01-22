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#Новости

В Томской области и Хабаровском крае врачей заманивают на работу в «присоединенные»‎ украинские регионы

22.01.2023

В России не хватает 25-26 тыс. врачей, вдвое больше — среднего медперсонала

Читатели «НеМосквы»‎ поделились письмами от Минздравов Хабаровского края и Томской области. В них медиков приглашают работать на «присоединенные»‎ украинские регионы. 

Формирующиеся медицинские бригады будут работать на территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Зарплаты предлагают разные. В Хабаровском крае это от 130 тыс. рублей для среднего медперсонала, и 200 тыс. рублей для врачей. На основном месте работы предлагают уйти в «неоплачиваемый отпуск»‎.

В Томской области говорят о зарплатах в 300 тыс. рублей для младшего медперсонала и 400 тыс. рублей для врачей. Медиков пообещали не отправлять на передовую, и разместить их в Ростовской области. Необходимы врачи-хирурги, реаниматологи, операционные и перевязочные медсестры.

Ранее сообщалось, что регионы должны отправить в «зону СВО»‎ не меньше 10 врачей разной специализации. Нехватку медицинских специалистов в России в ноябре прошлого года министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил в 25-26 тыс. врачей, вдвое больше дефицит среднего медперсонала.

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