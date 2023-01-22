В Томской области и Хабаровском крае врачей заманивают на работу в «присоединенные»‎ украинские регионы

Читатели «НеМосквы»‎ поделились письмами от Минздравов Хабаровского края и Томской области. В них медиков приглашают работать на «присоединенные»‎ украинские регионы.

Формирующиеся медицинские бригады будут работать на территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Зарплаты предлагают разные. В Хабаровском крае это от 130 тыс. рублей для среднего медперсонала, и 200 тыс. рублей для врачей. На основном месте работы предлагают уйти в «неоплачиваемый отпуск»‎.

В Томской области говорят о зарплатах в 300 тыс. рублей для младшего медперсонала и 400 тыс. рублей для врачей. Медиков пообещали не отправлять на передовую, и разместить их в Ростовской области. Необходимы врачи-хирурги, реаниматологи, операционные и перевязочные медсестры.