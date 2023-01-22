По всему миру проходят акции в поддержку политзаключенных

В мире проходят акции в поддержку российских политзаключенных. Их планировали проводить в 60 городах.

Выступления приурочили к двухлетней годовщине возвращения в Россию Алексея Навального*. Сейчас сторонники политика запустили кампанию по его освобождению FreeNavalny.

Два дня на акции выходили в Риге, Берлине, Батуми, Тбилиси, Баку, Варшаве, Сиднее, Мюнхене и других городах. Всего планировалось провести митинги в более чем 60 городах. Среди лозунгов — «Нет войне»‎, «Россия без Путина»‎, «Свободу политзаключенным»‎, «Чемодан–вокзал–Гаага» и «Слава Украине».

Фото: «Весна»**/Виталий Малышев.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**«Весну» Минюст России считает «иностранным агентом».