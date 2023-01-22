По всему миру проходят акции в поддержку политзаключенных

В мире проходят акции в поддержку российских политзаключенных. Их планировали проводить в 60 городах.
Выступления приурочили к двухлетней годовщине возвращения в Россию Алексея Навального*. Сейчас сторонники политика запустили кампанию по его освобождению FreeNavalny.
Два дня на акции выходили в Риге, Берлине, Батуми, Тбилиси, Баку, Варшаве, Сиднее, Мюнхене и других городах. Всего планировалось провести митинги в более чем 60 городах. Среди лозунгов — «Нет войне», «Россия без Путина», «Свободу политзаключенным», «Чемодан–вокзал–Гаага» и «Слава Украине».Фото: «Весна»**/Виталий Малышев.
*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».**«Весну» Минюст России считает «иностранным агентом».