Миронов опубликовал фото с «кувалдой Вагнера»‎

Глава «Справедливой России — За правду»‎ Сергей Миронов сфотографировался с подарком Евгения Пригожина — «кувалдой Вагнера»‎. В прошлом году он предлагал хоронить вагнеровцев с воинскими почестями, а на этой неделе предложил легализовать ЧВК «Вагнер»‎.

«Благодарю Евгения Пригожина за подарок. Это полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьем редуты нацистов, поставивших своей целью уничтожение нашей страны. Пусть все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От нас зависит будущее России. России быть!»‎ — написал в Twitter Миронов.

Это не первый «комплимент»‎ Пригожину и его наемникам. В декабре 2022 года Миронов поддержал требования Пригожина о похоронах вагнеровцев с воинскими почестями. Он отправил соответствующее депутатское предложение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, с которым у Пригожина давний конфликт.

«Уважаемый Сергей Михайлович, спасибо за поддержку. Никогда в Вас не сомневался»‎, — благодарил его в ответ Пригожин.

На этой неделе Миронов предложил узаконить ЧВК «Вагнер»‎: закон об этом разрабатывали три года. Теперь документ внесли на рассмотрение Госдумы. Миронов рассказывал «Говорит Москва»‎, что «частные военные компании сегодня совершенно очевидный инструмент в международных делах»‎. При этом на территории России применение ЧВК он исключил.