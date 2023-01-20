Миронов опубликовал фото с «кувалдой Вагнера»‎

Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов сфотографировался с подарком Евгения Пригожина — «кувалдой Вагнера». В прошлом году он предлагал хоронить вагнеровцев с воинскими почестями, а на этой неделе предложил легализовать ЧВК «Вагнер».
«Благодарю Евгения Пригожина за подарок. Это полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьем редуты нацистов, поставивших своей целью уничтожение нашей страны. Пусть все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От нас зависит будущее России. России быть!» — написал в Twitter Миронов.
Это не первый «комплимент» Пригожину и его наемникам. В декабре 2022 года Миронов поддержал требования Пригожина о похоронах вагнеровцев с воинскими почестями. Он отправил соответствующее депутатское предложение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, с которым у Пригожина давний конфликт.
«Уважаемый Сергей Михайлович, спасибо за поддержку. Никогда в Вас не сомневался», — благодарил его в ответ Пригожин.
На этой неделе Миронов предложил узаконить ЧВК «Вагнер»: закон об этом разрабатывали три года. Теперь документ внесли на рассмотрение Госдумы. Миронов рассказывал «Говорит Москва», что «частные военные компании сегодня совершенно очевидный инструмент в международных делах». При этом на территории России применение ЧВК он исключил.