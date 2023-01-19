В 10 км от резиденции Путина установили комплекс ПВО

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о ПВО в столице. Как пишет РИА Новости, он переадресовал этот вопрос в Минобороны, в задачи которого входит защита всей страны, в том числе столицы.

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Подписчик «Сирены»‎ рассказал об установке комплекса ПВО в поселке Заречье — в 10 км от резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево.

В Москве также начали активно размещать установки на крышах зданий и других площадках. Например, под развертывание ПВО и ПРО переоборудовали поля Тимирязевской академии. Установили такое вооружения на крыше здания Минобороны.

Еще один объект появился на офисном здании в Тетеринском переулке, но администрация сказала, что это военные ремонтируют крышу.

В Национальном парке Лосиный остров началась секретная стройка: под нее вырубили деревья. Источники сообщили, что здесь Минобороны разместит ЗРК.