Пригожин: YouTube не блокируют «предатели»‎ в АП, которые желают России «проиграть войну»‎

Евгений Пригожин в октябре прошлого года обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить YouTube и Google: их деятельность на территории России он назвал «нежелательной». На запрос журналиста издания «Главный региональный» о том, почему YouTube еще не заблокировали, он сказал, что этому мешают предатели в администрации президента, которые желают России «проиграть войну» и отправляют детей за границу.
Саму площадку Пригожин назвал «информационной чумой нашего времени».
«Первая и главная причина — у нас сегодня на Старой площади в администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что, когда мы упадем к дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то что мы поддерживали Путина и за то, что мы вообще жили на этой земле. Господа, этого не произойдет. Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда «Вагнера»», — начал с угроз Пригожин.
Он уверен, что против закрытия площадки выступают «предатели своего народа и страны», которым важно слушать украинские источники, они поддерживают Запад, а их дети учатся и живут за границей. «Простой русский народ», считает Пригожин, хочет закрыть YouTube.
При этом он уверен, что на российских площадках есть возможность сохранить все видео, которые накопились на YouTube за 15 лет. Он предложил использовать «ВКонтакте», «Одноклассники», RuTube, сеть яRUS и «вполне демократичную» платформу «Ковчег»
По подсчетам Пригожина, 40% контента на видеохостинге — антироссийского содержания. А остальное можно перевести и скопировать.
«А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того как он будет запрещен», — уверен создатель ЧВК.
О том, что против YouTube нужно принять меры, говорил в апреле 2022 года и спикер Госдумы Вячеслав Володин, когда платформа заблокировала канал российской Госдумы.
«Пора признать, что YouTube — ресурс, ведущий откровенно подрывную и антироссийскую деятельность, поэтому пора принять соответствующие меры», — говорил он.