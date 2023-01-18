Пригожин: YouTube не блокируют «предатели»‎ в АП, которые желают России «проиграть войну»‎

Евгений Пригожин в октябре прошлого года обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить YouTube и Google: их деятельность на территории России он назвал «нежелательной»‎. На запрос журналиста издания «Главный региональный»‎ о том, почему YouTube еще не заблокировали, он сказал, что этому мешают предатели в администрации президента, которые желают России «проиграть войну» и отправляют детей за границу.

Саму площадку Пригожин назвал «информационной чумой нашего времени»‎.

«Первая и главная причина — у нас сегодня на Старой площади в администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что, когда мы упадем к дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то что мы поддерживали Путина и за то, что мы вообще жили на этой земле. Господа, этого не произойдет. Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда «Вагнера»»‎, — начал с угроз Пригожин.

Он уверен, что против закрытия площадки выступают «предатели своего народа и страны»‎, которым важно слушать украинские источники, они поддерживают Запад, а их дети учатся и живут за границей. «Простой русский народ»‎, считает Пригожин, хочет закрыть YouTube.

При этом он уверен, что на российских площадках есть возможность сохранить все видео, которые накопились на YouTube за 15 лет. Он предложил использовать «ВКонтакте»‎, «Одноклассники»‎, RuTube, сеть яRUS и «вполне демократичную»‎ платформу «Ковчег»‎

По подсчетам Пригожина, 40% контента на видеохостинге — антироссийского содержания. А остальное можно перевести и скопировать.

«А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того как он будет запрещен»‎, — уверен создатель ЧВК.

О том, что против YouTube нужно принять меры, говорил в апреле 2022 года и спикер Госдумы Вячеслав Володин, когда платформа заблокировала канал российской Госдумы.

«Пора признать, что YouTube — ресурс, ведущий откровенно подрывную и антироссийскую деятельность, поэтому пора принять соответствующие меры»‎, — говорил он.

