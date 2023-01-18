Группа жд-диверсантов «Останови вагоны»‎ сообщила о сходе 22 вагонов в Амурской области

Утром ТАСС сообщил, что в Амурской области, в Сковородинском районе, сошли с рельсов 22 грузовых вагона. Антивоенные активисты из «Останови вагоны»‎ отметили, что «видимо, на этот раз авария достаточно серьезная, и скрыть ее не получится»‎: несколько раз об устроенных активистами сходах не сообщали.

Авария произошла около 1:38 по московскому времени на перегоне Джиктанда — Талдан. В ЗабЖД сообщили, что угрозы экологии, как и пострадавших, нет. Причины схода устанавливают. Из-за схода были задержаны два пассажирских поезда.

О движении диверсантов «Останови вагоны»‎ упоминала в том числе британская разведка: спецслужба посчитала их диверсии эффективными. Сами активисты сообщали, что их группы действуют в большинстве регионов России, но они о своей работе никогда не говорят публично.