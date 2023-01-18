Стихийные мемориалы погибшим в Днепре появляются в городах России

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«Весна»‎* сообщила, что стихийные мемориалы в память о погибших в Днепре появились в Екатеринбурге у памятника жертвам политических репрессий, в Иваново около памтника Дружбы, в Горно-Алтайске, в Барнауле у литы города-героя Киева. «Сибирь.Реалии»‎ рассказали, что мемориал появился в Омске у памятника Тарасу Шевченко.

Коммунальщики убирают цветы и игрушки, но люди приносят их снова.

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Журналист Александр Плющев* опубликовал фото стихийного мемориала погибшим в Днепре, который появился в Краснодаре у памятника Тарасу Шевченко.

Несколько дней жители Москвы возлагают цветы к памятнику поэтессе Лесе Украинке. Вчера вечером здесь задержали четырех человек, одного мужчину оставили на ночь в отделе — ему вменили статью о мелком хулиганстве.

Также мемориал появился в столице у скульптуры «Содружество» на Украинском бульваре, которую установили в честь «дружбы»‎ Украины, России и Беларуси.

К памятнику Тарасу Шевченко несли цветы жители Санкт-Петербурга. Здесь о задержаниях не сообщали, пишет «Бумага».

Сейчас в Москве убирают цветы с памятника Лесе Украинке, рядом стоит патруль полиции. Новых задержаний не было.

После попадания российской ракеты в девятиэтажный дом в Днепре был разрушен целый подъезд. Погибли 45 человек, в том числе шестеро детей. Больше 70 жителей ранены, десятки человек остаются пропавшими без вести.

*Александра Плющева, «Весну»‎ и «Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎, а «Весну»‎ пытаются признать еще и «нежелательной организацией»‎.