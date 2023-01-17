Российского активиста задержали в Кыргызстане, ему грозит уголовное дело

Российский активист Тимофей Илюшин задержан полицией Кыргызстана. В Бишкеке он планировал провести пикет у посольства России, направил соответствующее уведомление властям. Но сегодня к нему пришли силовики: по данным The Insider*, ему может грозить уголовное дело о разжигании межнациональной розни.

Глава правозащитного центра «Кылым шамы» Гульшайыр Абдирасулова рассказала журналистам, что Илюшин консультировался с правозащитниками по поводу пикета в поддержку политзаключенных: акции в центре города, у дипмиссий и госучреждений в Бишкеке запрещены из-за выступлений в поддержку Украины. Но сегодня утром он сообщил, что к нему стучится милиция. Юрист от правозащитной организации приехал к его дому, когда Илюшина уже «выволакивали из дома»‎.

Во время задержания один из силовиков представился военным прокурором, но они не имеют отношения к таким делам. Правозащитники также рассказали, что их юристу угрожали за помощь россиянину и требовали удалить пост о нем в соцсетях.

Задержание Илюшина связано с его публикациями: у активиста есть Telegram-канал с антивоенными высказываниями. Его подозревают в разжигании межнациональной розни. Максимальное наказание может составить до 8 лет колонии.

«Ему придется покинуть страну, но если будет уголовное дело, то это будет нехорошо», — добавила Абдирасулова.

Правозащитница рассказала, что это не первый подобный случай. По заявлению местных жителей пытались возбудить дело в отношении россиянина Ильи Шафранова.

«Милиция утверждает, что местные жители русской национальности обращаются в правоохранительные органы с жалобами на митинги и антивоенные лозунги, с тем что это затрагивает их и возбуждает некоторую рознь», — добавила Абдирасулова.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.