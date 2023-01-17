Команда Навального* запустила кампанию FreeNavalny

Команда Навального* сообщила о запуске кампании FreeNavalny. В ней планируют объединить усилия людей по всему миру, направленные на освобождение Алексея Навального*. Ровно два года назад он вернулся в Россию после лечения в Берлине после отравления.

Сейчас Навальный находится в ИК-6 во Владимирской области. Его постоянно отправляют в ШИЗО: то за расстегнутую пуговицу, то за умывание раньше положенного времени, то за мат. С начала января политик не может получить медицинскую помощь, а администрация колонии отказывается принимать переданные от адвоката лекарства. Адвокаты и медики требуют прекратить пытать политика и допустить к нему врачей.

«Прямо сейчас он отбывает наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Против него заведено еще 9 уголовных дел. В сумме ему грозит 35 лет тюрьмы. Однако Алексей* не боится и не молчит. Он продолжает говорить правду и борется за то, чтобы Россия была мирной, процветающей, свободной страной»‎, — сказали в команде политика.

Первое обращение в рамках кампании записала дочь политика Дарья Навальная. Она не видела отца около полутора лет. На видео она рассказала о том, с чем сталкивался Алексей Навальный* в тюрьме.

«Два года назад моего папу незаконно арестовали на паспортном контроле в Шереметьево, затем также незаконно осудили и посадили за решетку. Он проходил лечение в Германии после того, как его убить хотели. Группа ФСБшников по приказу Путина отравила его боевым ядом «Новичок»‎. Это его страна он хочет чтоб она была свободной мирной и счастливой. И он не мог оставаться за границей пока Путин разрушает ее.

Его условия постоянно ухудшаются. Летом его перевели в колонию строгого режима. Больше 3 месяцев он в ШИЗО. Это одиночная камера 2*3 метра, клетка для человека с его ростом в 1.9 м. Окно в ней не открывается, летом очень жарко, а зимой очень холодно. Там только железная табуретка, привинченная к полу, нары которые пристегиваются к стене в дневное время. Можно иметь только кружку, щетку и одну книгу. Даже матрас нужно сдавать днем. Воды в изоляторе нет, ее выдают по 1 стакану на завтрак, обед, ужин. После отравления у него обострились проблемы со спиной. Железная табуретка не делает ему лучше. Он неоднократно обращался за медицинской помощью. К нему один раз пришел врач и прописал уколы неизвестным препаратом. Ни фамилии врача, ни диагноза, ни названия лекарства не сообщают. Других врачей к нему не пускают, как и адвокатов по разным предлогам.

Администрация колонии отменила адвокатскую тайну для моего отца. Документы читают, просматривают, контролируют. Всего в отношении него заведено 9 политических уголовных дел, максимальный срок по которым может составить в сумме 35 лет в тюрьме. Как он будет защищать себя в суде, если не дают встретиться с адвокатами? Не говорю про семейные визиты и звонки — они полностью запрещены.

Почему он в ШИЗО? Только некоторые его «нарушения»‎: «не застегнул верхнюю пуговицу на тюремной робе»‎, когда ему специально дали форму меньшего размера, оскорбил сотрудника колонии, назвав его по званию, а не по имени отчеству, сматерился.

Настоящая причина — его антивоенные высказывания. С момента как началась война он категорически ее осудил. На всех выступлениях в судах, письмах на волю он писал, что она преступна и должна быть немедленно остановлена.

Теперь его мучают, лишают связи с миром, чтобы он замолчал. Но он не остановится, несмотря на бесчеловечные условия, он пользуется любой возможностью выступил с антивоенной позицией, и призывает бороться с путинским режимом. Он будет делать все, чтобы Россия могла стать мирным, процветающим государством, мирно живущим с соседями, а не угрожающим ядерным оружием. Он невиновен и заслуживает быть на свободе. Это касается не только России, но и важно для будущего демократии во всем мире»‎, — сказала Дарья Навальная.

К движению уже присоединились Noize MC**, Андрей Звягинцев, Дмитрий Быков**, Марк Фейгин**, добавили соратники оппозиционера.

«Нам важно напомнить миру, что у Путина есть и альтернатива, что Алексей Навальный* в тюрьме именно потому, что он — эта альтернатива, что есть человек, который много лет против Путина боролся. Теперь ему нужна наша помощь, чтобы продолжить», — рассказал «Сирене» Леонид Волков**.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».

**Noize MC, Леонида Волкова, Дмитрия Быкова, Марка Фейгина Минюст России считает «иностранными агентами»‎.