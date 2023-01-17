Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об отставке

Алексей Арестович в Facebook* сообщил, что написал заявление об отставке.

«Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку»‎, — написал он.

Вчера в Верховной Раде Украины начали собирать подписи за его отстранение. Как пишет «Радио.Свобода»‎**, депутат Алексей Гончаренко также обратился в СБУ с требованием проверить Арестовича на госизмену.

После удара российской Х-22 по девятиэтажному дому в Днепре 14 января Арестович сказал, что это могло быть следствием работы украинской ПВО. После украинская сторона объяснила, что таких средств, которые могли бы сбивать подобные ракеты, у страны нет. Но российская пропаганда использовала слова Арестовича, чтобы отрицать удар по жилому дому. Повторил версию об украинской ПВО пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

После российской атаки в доме разрушен подъезд. Под завалами до сих пор могут находиться люди. Известно о 41 погибшем, в том числе четырех детях. Тело еще одного ребенка достали из-под завалов сегодня.

*Facebook принадлежит компании Meta, которую российский суд признал «экстремистской»‎.

**«Радио.Свобода»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.