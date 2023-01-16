Главные новости политики 16 января

На фронте

После российского обстрела Днепра 14 января в разрушенном подъезде девятиэтажки погибли 40 человек, из них трое детей. Ранены 76 человек, среди которых 14 детей. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает удары по гражданской инфраструктуре: он сказал, что ракету сбила украинская ПВО.

Генпрокуратура Украины определила подразделение, которое запустило ракету Х-22 в дом. Это был 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Возбуждено уголовное дело о нарушении законов обычаев войны.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Россия собирается перехватить инициативу на поле боя в течение полугода. При этом Владимир Путин не отказывается от своих максималистских целей в Украине и будет пытаться захватить Киев, Луганскую, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую области. Войска в первую очередь могут готовить к крупному наступлению в Луганской области.

Разведка Британии сообщила, что украинские войска до сих пор не оставили позиции в Соледаре. О взятии города российскими силами сначала сообщил глава ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин, а потом Минобороны 14 января.

Ожесточенные бои продолжались также в направлении Кременной и Бахмута. Здесь были локальные атаки в лесу. Однако ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток, на окраину города Кременная. За последние шесть недель и Россия, и Украина добились упорных, но ограниченных успехов в различных секторах. Ключевая оперативная задача для обеих сторон состоит в том, чтобы формировать соединения незадействованных, боеспособных войск, которые могут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов.

Херсонскую область российские войска обстреляли 90 раз за сутки, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич. Из этого числа 21 удар пришелся на город Херсон, где под атаку попали помещения Красного Креста, городская больница, объекты инфраструктуры. Три человека погибли, еще 14 ранены.

В районе Севастополя сбили 10 беспилотников. Власти сообщили, что пострадавших и разрушений нет — все дроны ПВО сбила над морем.

Минобороны Беларуси сообщило о начале учений авиационной группировки российско-белорусских войск. Соединения отработают десант, патрулирование территории, поддержку различных видов войск. ISW сомневается, что Беларусь выступит вместе с российскими войсками: по мнению аналитиков, это слишком опасно для режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

В России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает не только удар по гражданской инфраструктуре, но и конфликт между ЧВК «Вагнер»‎ и Минобороны. По его словам, и те, и другие герои, которые делают общее дело. Предположение о возможном конфликте сил он назвал «продукцией информационных манипуляций».

Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили строительство газового хаба в Турции и обмен пленными.

«По инициативе турецкой стороны и с учётом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными»‎, — сообщили в Кремле.

По ситуации в Сирии будут запущены консультации с участием российских, турецких и сирийских представителей.

Репрессии

Адвокаты выступили в поддержку Алексея Навального*. В открытом письме они призывают прекратить пытки политика, перестать отправить его в ШИЗО и предоставить медпомощь.

«Общество стало свидетелем вызывающего поведения государства в отношении гражданина Российской Федерации, имеющего все признаки использования в отношении него пыток, запрещенных во всех цивилизованных странах мира»‎, — пишут адвокаты.

В Бурятии украинца Александра Марченко, осужденного на 10 лет за шпионаж оштрафовали по статье о «дискредитации армии»‎. Осужденного отправили в ШИЗО, где к нему подсадили двух сокамерников. Все они говорили об Украине, Марченко назвал российских военных «оккупантами»‎. Двух сокамерников, по мнению суда, оказалось достаточно для того, чтобы признать «публичное распространение»‎ дискредитирующей информации. По мнению адвоката это может быть подготовкой к новому уголовному делу.

Экономика

Financial Times сообщила, что Россия увеличила доходы от продажи удобрений на фоне боев в Украине. Рост доходов за первые 10 месяцев 2022 года составил 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В денежном выражении доходы составили 16,7 млрд долларов. По количеству поставленных удобрений произошло снижение, но незначительное — около 10% против прогнозируемых 20%.

Bloomberg отмечает рост российского морского экспорта нефти. ЕС ввел санкции в отношении таких поставок, большинство ресурсов идет теперь из Балтийского и Черного моря в Индию. Показатели морских перевозок стали рекордными с апреля 2022 года. Рост от недели к неделе составил 30%.

В мире

Армянская служба «Радио.Свобода»‎** сообщила, что в Нагорном Карабахе ввели талоны на продукты. Блокада региона продолжается больше месяца. С завтрашнего дня по талонам жители и приезжие, которые оказались в блокаде, смогут получить гречку, масло, рис, макароны и сахар.

После того, как Лачинский коридор заблокировали «экоактивисты»‎ из Азербайджана, регион потерял связь с внешним миром. Лачинский коридор — единственная трасса, связывающая Нагорный Карабах с Арменией.

Республиканцы запросили журнал посещений дома Джо Байдена, чтобы выяснить, кто мог получить доступ к найденным у него секретным документам. В отношении экс-президента Дональда Трампа таких мер не предлагали.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎

**«Радио.Свободу»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.