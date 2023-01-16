Российский парламентаризм — страшная сила, что известно еще с 1990-х годов, когда консервативная часть законодательной власти успешно тормозила реформы, а теперь ее наследники и даже ветераны тогдашних событий ускоряют падение страны в неслыханные дикость и архаику.

Партия кувалды

Инициативы парламентариев последнего времени далеко превосходят любое воображение авторов антиутопий: всех до 30 лет забрать в армию, остальных отправить на военные сборы, имущество уехавших инакомыслящих конфисковать, уголовников, отличившихся на полях сражений своими уголовными же качествами, не просто наградить, а дать возможность избираться сразу в Госдуму. И это только нормотворческие фанатазии одной недели. Они, конечно, не соответствуют действующему законодательству и Конституции, а что, собственно, из действий российских властей последнего времени им соответствует? К тому же законы можно поменять, а на случай несоответствия чего-либо Конституции всегда есть Конституционный суд, который авторитетно сообщит, что никакого несоответствия нигде нет. Вкусно — и точка.

Будет своего рода репетиция оркестра «вагнерианцев», а затем уже и главного по кувалдам — самого руководителя творческого коллектива — можно выпускать на главную сцену страны: пусть Пригожин поучаствует в выборах президента России



Электоральный процесс, когда и если он будет орнаментирован уголовными элементами, не отсидевшими срок и использованными в качестве живой силы на поле боя, даже не обретет какой-либо пикантности. Чем так уж всерьез отличается, например, нынешний состав Думы от тех, кого в связи с приналежностью к ЧВК «Вагнер» (которая тоже, кстати, формально вне закона) называют «музыкантами»? Тоже блатные (только от понятия «по блату»), тоже нередко с сомнительными уголовными делами за широкими плечами и не менее сомнительным происхождением доходов, абсолютно случайные люди, которых в нормальной демократической системе просто бы близко не подошли к конкурентным выборам. Хуже не будет — до такой степени профанированы бумажные демократические институты в стране.

Это гораздо менее вредная инициатива, чем предложение «единороссов» выделить квоты детям участников спецопепрации для поступления в вузы: так можно радикально испортить на среднесрочную перспективу и без того поредевший благодаря мобилизации человеческой капитал.

Что касается электоральных сюжетов, то потренироваться можно на региональных выборах осенью 2023 года. Будет своего рода репетиция оркестра «вагнерианцев», а затем уже и главного по кувалдам — самого руководителя творческого коллектива — можно выпускать на главную сцену страны: пусть Пригожин поучаствует в выборах президента России 17 марта 2024 года. И исполнит партию (во всех смыслах слова) кувалды. Тогда и посмотрим, кто здесь власть. Впрочем, можно пойти на выборы целым блоком «Единая уголовная Россия» - Пригожин поддержит Путина, в предвыборный штаб войдут разбойиники и насильники с неснятыми судимостями, они образуют «гражданское общество», которое поможет силовиками поддерживать порядок в стране и избавить ее от «национал-предаталей». А потом в 2026 году, на парламентских выборах, можно освежить и омолодить состав Государственной думы — есть кому прийти на смену прежнему поколению бескомпромиссных лоялистов и агрессивных конформистов.

А состоятся ли, несмотря на все возможные репетиции оркестров, президентские выборы в 2024 году? С одной стороны, в условиях сочетания апатии широких масс и агрессивных фобий общества по отношению к Западу, да еще в ситуации нескончаемого, в том числе военного противостояния с супостатами, очень легко будет оправдать отмену выборов президента. Кроме того, даже школьники в путинской России знают, что Путин, как всегда, победит в честной и тяжелой конкурентной борьбе с присущим ему Зюгановым (жаль Жириновский умер) с результатом 80%+. (В том числе за счет поддержки аудитории в возрасте 80+.) Ну, и зачем тогда этот спектакль, сюжет которого известен всем наперед? Но, с другой стороны, в том-то и дело, что путинская система, выражаясь словами Ги Дебора, это и есть «общество спектакля», и какая-то яркая постановка с широким использованием финансовых ресурсов в 2024 году так или иначе нужна. Необходима дополнительная мобилизация масс вокруг победителя Запада и собирателя земель русских президента Путина, или помазание его же на царство по казахастанскому образцу (ничего, что у Назарбаева не получилось, у нас-то получится) с выборами в качестве формального президента надежного парня (кандидаты есть: от Медведева, готового на все, до какого-нибудь Турчака, готового на то же, что и Медведев, не говоря уже о Володине). Статус Путину можно придать разный — национальный лидер, елбасы, царь, каудильо. Впрочем, настоящий каудильо не проводил «специальных военных операций» по денацификации Португалии и кровавого режима старика Салазара, а мирно доживал свои дни, ездил на рыбалку и готовил в преемники Хуана Карлоса де Буробона, находившегося в статусе «принца Испании». Впрочем, «принц», став королем, быстро демонтировал наследие Франко — а хотел бы Путин, чтобы его «маленький принц» что-нибудь демонтировал?

С учетом всех этих обстоятельств не проще ли все-таки провести выборы, продемонстрировав сомневающимся (и злопыхателям на Западе), что вождя все еще поддерживает путем народного волеизъявления «донбасское большинство». В этой логике широким народным массам ничего не останется, как тихо сидеть, изображая полное послушание как минимум до 2036 года. А там можно будет торжественно отметить столетие 1937 года, а затем и столетие «большого террора» 1938-го... Путин будет в самом соку — 85-86 лет. Антиутопия? Но мы уже давно внутри нее.

«Signori, da capo!»

А не антиутопия ли то, что военная прокуратура потребовала заблокировать сайт ООН, членом Совета безопасности которого является Российская Федерация. Лицу России, г-ну Небензе, придется сдавать дела и отправляться доживать до пенсии в кабинетике на Смоленской площади? Повторится ли история исключения СССР из Лиги наций за агрессию против Финляндии, и путинская Россия окажется вне международной архитектуры безопасности, отказавшись даже от насления Сталина, не то что Брежнева? (Во времена исключения из Лиги наций Молотов, как и сейчас официальные лица, говорил, что СССР с Финляндией не воюет, а, напротив, строит дружеские отношения с «законным» правительством Куусинена.) Что это будет — остров Россия вместо российской империи, которую так хотел восстановить, вернуть и укрепить Путина?

«Эта местность мне знакома как окраина Китая», — писал Иосиф Бродский. Участь китайской сырьевой колонии — это еще оптимистический сценарий для будущей дистрофии федерального бюджета, источника покупки политической лояльности зависящих от государства россинян. Путин за более чем два десятка лет своего правления сам подсадил россиян на иглу государственной социальной поддержки (треть россиян, согласно данным переписи-2021, зависят от социальных пособий, 45% - от зарплат, не всегда на частных предприятиях, а предпринимательский доход имеют всего 2%), и если наркотик в игле закончится, что почувствуют россияне, отдающие своих детей и внуков на затыкание дыр в линии соприкосновения? Все они собственность вождя. Но собственность истончившаяся, потерявшая качество и стоимость, ценная только своим количеством — и никто не испытает унижения от превращения людей в биомассу?

«Репетиция оркестра» Федерико Феллини заканчивается частичным разрушением здания, где находятся музыканты. Но дирижер, впадая в истерику, кричит: «Signori, da capo!» — «Господа, с начала!» И деморализованный оркестр продолжает репетицию.

Одна из загадок путинской модели власти — как долго еще население будет оставаться населением, а не ответственными гражданами, не готовыми участвовать в любой предлагаемой властями репетиции оркестра с любыми нотами под руководством одного и того же режиссера. Пока Путин получил лишь подтверждение своим представлениям о том, что с этой нацией он может делать все, что угодно, а, по его словам, 99,9% населения готово «положить все в интересах родины», где родина — это он сам.

*Андрея Колесникова Минюст России считает «иностранным агентом».