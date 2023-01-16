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«Досье»‎*: штурмом Соледара командовал судимый за мошенничество бывший военный

16.01.2023

Пригожин утверждает, что под его командованием город был взят за две недели

Центр «Досье»‎* идентифицировал появившегося в кадре с Евгением Пригожиным бойца ЧВК «Вагнера»‎. Пригожин утверждает, что именно он «без жевания и соплей»‎ за две недели взял город. По данным расследователей, командиром был бывший военный, отсидевший срок за мошенничество Антон Елизаров. 

О взятии Соледара только силами ЧВК Пригожин сообщил 11 января. Однако по данным украинской стороны, бои в городе продолжаются до сих пор. 


Елизаров, которого на видео Пригожин представил как командира в Соледаре, родился в 1981 году в Ростовской области. Он служил в Новороссийске, командовал взводом и ротой в 108-м полку 7-й гвардии десантно-штурмовой дивизии. Елизаров также командовал 10-й отдельной бригадой спецназа в Молькино. Участвовал в боях на Северном Кавказе.

В 2014 году его обвинили в мошенничестве со служебной квартирой. При приватизации он представил недостоверные документы. В 2016 году, после безуспешных судов с Минобороны, его выселили. Суд приговорил его к трем годам колонии и штрафу в 100 тыс. рублей. 

С 2016 года Елизаров числился в «Вагнере»‎. Воевал и был ранен в Сирии, работал «инструктором»‎ в ЦАР, а в 2021 году в Ливии командовал штурмовым отрядом. 

В сентябре 2022 года он был вместе с Пригожиным на похоронах наемника Алексея Нагина в Вологодской области. 


Фото: скриншот, Елизаров справа от Пригожина. 


*«Досье»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.



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