«Досье»‎*: штурмом Соледара командовал судимый за мошенничество бывший военный

Центр «Досье»‎* идентифицировал появившегося в кадре с Евгением Пригожиным бойца ЧВК «Вагнера»‎. Пригожин утверждает, что именно он «без жевания и соплей»‎ за две недели взял город. По данным расследователей, командиром был бывший военный, отсидевший срок за мошенничество Антон Елизаров.

О взятии Соледара только силами ЧВК Пригожин сообщил 11 января. Однако по данным украинской стороны, бои в городе продолжаются до сих пор.





Елизаров, которого на видео Пригожин представил как командира в Соледаре, родился в 1981 году в Ростовской области. Он служил в Новороссийске, командовал взводом и ротой в 108-м полку 7-й гвардии десантно-штурмовой дивизии. Елизаров также командовал 10-й отдельной бригадой спецназа в Молькино. Участвовал в боях на Северном Кавказе.

В 2014 году его обвинили в мошенничестве со служебной квартирой. При приватизации он представил недостоверные документы. В 2016 году, после безуспешных судов с Минобороны, его выселили. Суд приговорил его к трем годам колонии и штрафу в 100 тыс. рублей.

С 2016 года Елизаров числился в «Вагнере»‎. Воевал и был ранен в Сирии, работал «инструктором»‎ в ЦАР, а в 2021 году в Ливии командовал штурмовым отрядом.

В сентябре 2022 года он был вместе с Пригожиным на похоронах наемника Алексея Нагина в Вологодской области.

Фото: скриншот, Елизаров справа от Пригожина.





*«Досье»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.