Украинца оштрафовали за «дискредитацию армии»‎: разговор с двумя сокамерниками в ШИЗО признали публичным распространением

«Первый отдел»‎ сообщил, что украинца Александра Марченко оштрафовали на 30 тыс. рублей за «дискредитацию армии»‎. «Публичным распространением»‎ стало ШИЗО — к Марченко в изолятор подсадили двух сокамерников, которые пожаловались администрации колонии, что Марченко назвал россиян «оккупантами»‎.

Александра Марченко осудили за «шпионаж»‎. Его машину забрал приближенный министр «ДНР»‎, Александр поехал забирать автомобиль. Но там его задержали, отправили в подвал, а потом и вывезли в Россию.

Марченко отбывает наказание в колонии в Бурятии. Администрация постоянно отправляет его в ШИЗО за опоздание на обед, одежду не по форме.

Осенью его отправили в штрафной изолятор на полгода. Некоторое время с ним были двое сокамерников. Они говорили об Украине и боях, когда Марченко назвал российских военных «оккупантами»‎. После выхода с ШИЗО сокамерники пожаловались на него администрации.

Суд признал, то разговоры с двумя сокамерниками в ШИЗО — это публичная «дискредитация армии»‎. По мнению адвоката Евгения Смирнова, это может быть подготовкой к новому уголовному делу.