Украинца оштрафовали за «дискредитацию армии»‎: разговор с двумя сокамерниками в ШИЗО признали публичным распространением

«Первый отдел» сообщил, что украинца Александра Марченко оштрафовали на 30 тыс. рублей за «дискредитацию армии». «Публичным распространением» стало ШИЗО — к Марченко в изолятор подсадили двух сокамерников, которые пожаловались администрации колонии, что Марченко назвал россиян «оккупантами».
Александра Марченко осудили за «шпионаж». Его машину забрал приближенный министр «ДНР», Александр поехал забирать автомобиль. Но там его задержали, отправили в подвал, а потом и вывезли в Россию.
Марченко отбывает наказание в колонии в Бурятии. Администрация постоянно отправляет его в ШИЗО за опоздание на обед, одежду не по форме.
Осенью его отправили в штрафной изолятор на полгода. Некоторое время с ним были двое сокамерников. Они говорили об Украине и боях, когда Марченко назвал российских военных «оккупантами». После выхода с ШИЗО сокамерники пожаловались на него администрации.
Суд признал, то разговоры с двумя сокамерниками в ШИЗО — это публичная «дискредитация армии». По мнению адвоката Евгения Смирнова, это может быть подготовкой к новому уголовному делу.