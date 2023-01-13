Главные новости политики 13 января

На фронте

Минобороны сообщило, что российские войска «полностью освободили»‎ Соледар. Пророссийские военные блогеры писали одновременно с министерством, что в городе идут бои. Об этом же говорила на тот момент украинская сторона. Но к вечеру журналисты CNN, которые находятся возле линии фронта, сообщили, что украинские войска организованно отступают из города, паники нет.

Минобороны сначала не сообщало, что в боях за Соледар участвовали ЧК «Вагнер»‎, при том что создатель ЧВК Евгений Пригожин говорил о полном контроле и зачистке города еще 11 января.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, - данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер»‎, — добавили к вечеру в министерстве.

Пригожин не комментировал релиз Минобороны, потому что «лодку итак качает»‎.

В России

В России начались споры о том, действует ли еще отсрочка для многодетных отцов. Юрист Павел Чиков отметил, что отказы в отсрочке для многодетных мужчин уже были. На горячей линии Минобороны утверждали, что не мобилизуют отцов четверых и больше детей, а если детей трое — то это на рассмотрении.

После резонанса высказался секретарь генсовета «Единой России»‎ Андрей Турчак. Он заверил, что отсрочка продолжает действовать.

Во внутриполитическом блоке Кремле сообщили о подготовке к переизбранию Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Внимательно в 2023 году будут следить за региональными выборами: на них могут откатать некоторые технологии и идеологические приемы. Пока нет точной концепции, какой будет основа кампании, но политолог Аббас Галлямов рассказал, что планируют сделать ставку на «единство»‎.

«Это в очередной раз доказывает, что ничего нового режим придумать не в состоянии. Идеал «единства» в России эксплуатируется столь часто и на протяжении столь долгого времени, что никакой другой реакции кроме слов «достали уже» не вызовет»‎, – считает эксперт.

Избираться в этом году предлагают и бойцам ЧВК «Вагнер»‎, в том числе бывшим заключенным. Как писало РБК, ограничения избирательных прав есть у граждан с непогашенной судимость. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Ограничения касаются и региональных выборов.

До него депутат Андрей Гурулев сказал, что бывшие военные могут стать хорошими политиками.

«Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину», — считает депутат.

Если в отношении завербованных заключенных действительно выписывались секретные указы о помиловании, как рассказывала Ева Меркачева, возможно будут новые депутаты.

Спорили сегодня и о «предателях»‎. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять «закон негодяев»‎ и конфисковать имущество уехавших россин. Член СПЧ Кирил Кабанов предложил сперва, «чтобы не было нарушений гражданских прав»‎, закрепить в законе понятие «предатель»‎. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не поддержал коллег. Он считает, что не все уехавшие — враги, и нужно создавать такие условия, чтобы они хотели вернуться в Россию.

«Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться»‎, — цитирует Пескова «Коммерсант»‎.

А депутат Госдумы Федот Тумусов и вовсе предложил отдельные отсрочки для уехавших — в обмен на работу на Дальнем Востоке в период мобилизации, пишут «Ведомости»‎.

Репрессии

Вчерашние обнадеживающие новости о том, что Алексею Навальному* начали давать антибиотики не оправдались. Его адвокат Вадим Кобзев сообщил, что лекарства так и не удалось передать.

Московскому активисту Михаилу Кригеру предъявили обвинение в окончательной редакции. В нем три эпизода: два «оправдания терроризма»‎ и одно «возбуждение ненависти или вражды»‎. Последнее «придумали»‎ только в конце прошлого года.

ТАСС сообщило, что ЕСПЧ присудил участникам протестов 2019-го года против строительства храма в Екатеринбурге по 3,9 тыс. евро компенсации. Выплаты должны получить 19 человек, но защитник сказал, что заявителей было больше. Россия вышла из Совета Европы, поэтому неизвестно, будут ли выплачивать компенсации.

Экономика

РБК со ссылкой на ЦБ сообщила, что в России рекордно выросла доля отказов по ипотечным кредитам. По итогам 2022 года рост составил 12,1 п.п. — с 34,1% в первом квартале до 46,2% в четвертом. Доля отклоненных заявок стала максимальной за всю историю наблюдений, с 2017 года. Среди причин: повышенный спрос на ипотеку и внешние факторы. Из-за последних при повышенном спросе банки стали тщательнее выбирать заемщиков.

В мире

После того, как в доме и гараже президента США Джо Байдена нашли секретные документы, на расследование назначили спецпрокурора. Как пишет Reuters, им стал работавший при экс-президенте Дональде Трампе Роберт Хур. Белый дом уже заявил, что будет с ним сотрудничать, но настаивает, что файлы были перемещены в дом Байдена непреднамеренно, и адвокаты сразу, как только обнаружили это, пытались исправить ошибку. Хур должен будет установить, нарушил ли Байден закон.

Секретные Документы нашли в доме Байдена в первый раз 2 января адвокаты президента. Всего Было 10 секретных документов времен его вице-президентства при Бараке Обаме. В бумагах были сведены разведки об Украине, Иране и Великобритании. Другую партию секретных документов обнаружили в его гараже несколькими днями позже. Что было в них — не сообщается.

В прошлом году секретные документы находили в доме экс-президента США Дональда Трампа. По делу Трампа расследование не закончено. Некоторые документы он мог так и не вернуть.

Польша и Литва готовят новый, десятый пакет санкций против России. В него могут войти ядерная отрасль, новые пропагандистские СМИ и банки, которые могут отключить от SWIFT. Новый раунд ограничений подготовят к 24 февраля.

Казахская диаспора продолжает устанавливать в Украине «юрты несокрушимости»‎, которые раздражают российский МИД. Установлено уже две такие юрты, готовятся еще четыре. В российском министерстве потребовали официальных комментариев от Казахстана, поскольку эта тема может испортить отношения двух стран. Но в казахском МИД отметили, что гордятся инициативой диаспоры и комментариев не будет.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.