ВВС: в Саратове открыли первую в России мемориальную табличку воевавшему в «Вагнере»‎ заключенному

ВВС узнала, что в Саратове открыли мемориальную табличку первому погибшему в Украине заключенному Денису Ковырзину, которого завербовала из колонии ЧВК «Вагнер»‎. Он отбывал наказание в колонии для силовиков за убийство и незаконное хранение оружия.

Открытие состоялось в конце 2022 года, памятный знак установили на фасаде саратовской школы №11, выпускником которой он был. Школьники с георгиевскими ленточками спели песню о солдате, который отстоял «Цхинвали, Пальмиру и Донбасс». На торжественном митинге областной депутат, бывший спецназовец и Герой России Александр Янклович посоветовал детям «знать героев в лицо»‎.

На школе установили сразу две доски: прапорщику Денису Ковырзину и рядовому Игорю Смирнову. Ковырзину было 39 лет, Смирнову — 38. Биографию рядового установить не удалось.

«А биография Ковырзина, которую удалось восстановить Би-би-си из разных источников, ставит под сомнение образ героя, о котором рассказывают детям на патриотических мероприятиях»‎, — добавили журналисты.

Еще при жизни Ковырзин попал в «уголок боевой славы»‎ в саратовской школе — после того как служил в Чечне. Затем он служил в спецназе в Балашихе, где работал в Добровольной молодежной дружине — вожатым у подростков в военном лагере. Во время службы в Росгвардии Ковырзин 10 лет назад застрелил выстрелом в спину одного из «лиц таджикской национальности»‎. Все произошло в магазине, когда он пьяный, в разгар конфликта с продавцами, начал стрелять по людям и машинам. Его арестовали через 4 года и осудили на 7,5 лет колонии строгого режима.

Из колонии для силовиков под Нижним Новгородом он вступил в ряды ЧВК «Вагнер»‎, хотя его срок должен был закончиться в конце 2023 года. Он погиб в начале августа, а похоронили его в подмосковной Балашихе, где он служил до своего ареста.



