Казахская диаспора открыла две «юрты несокрушимости»‎ в Украине, на подходе еще четыре

В Украине начали появляться «юрты несокрушимости»‎, где во время отключений электроэнергии жители могут обогреться и зарядить телефон. Уже открыты такие дома в Буче и Киеве, на очереди Львов, Одесса, Харьков и Черкассы. МИД России говорил, что тиражирование этой темы нужно для «нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству»‎, поэтому нужен официальный комментарий властей о том, участвовали ли они в этом проекте. Казахский МИД комментировать частную инициативу не собирается.

DW* пишет, что строительство юрт организовала казахская диаспора. Представитель казахского МИД Айбек Смадияров говорил, что юрты — это частная инициатива, и власти к ней не имеют никакого отношения. Но он добавил, что власти гордятся, что традиционное жилище кочевников теперь помогает Украине.

«Конечно, ситуация в Украине сейчас сложная, наверное, эту информацию по-другому интерпретировали, но никаких проблем [в установке юрты] не видим. Это вопрос нашего народа. Официального ответа [МИДу России] не будет»‎, — цитировало Смадиярова «Радио Азаттык»‎*.

Захарова говорила, что Россию заверили, что «власти Республики (Казахстан) здесь ни при чем».

«Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего «раскручивания» этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях»‎, — говорила Захарова.

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*«Радио Азаттык»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.