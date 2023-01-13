Протоколы о «дискредитации армии»‎ против Бориса Вишневского и Максима Резника вернули в полицию

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вернул в полицию административные протоколы о «дискредитации армии»‎ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) против депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского и его бывшего коллеги Максима Резника.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в них нашли нарушения, препятствующие принятию к производству и рассмотрению дел.

Пресс-служба «Яблока» сообщила, что нарушения могут быть связаны с уведомлением о составлении протокола. Как рассказал Борис Вишневский, полиция не дала ему возможности представить возражения.

Вернуть протокол о «дискредитации»‎ армии в полицию пришлось и в Карелии. Полиция хотела привлечь к ответственности депутата регионального заксобрания от «Яблока» Эмилию Слабунову.