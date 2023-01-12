Заявивший о пытках активист из Твери Иван Кудряшов обратился в СК

«Зона солидарности»‎ сообщила, что антивоенный активист из Твери Иван Кудряшов обратился в СК с заявлением о пытках. Против него сфабриковали дело о подготовке к поджогу военкомата, суд отправил его в СИЗО до начала февраля.

По словам Кудряшова, его пытали сотрудники ФСБ после задержания в ночь с 30 сентября на 1 октября. Его задержали в километре от дома сотрудники в штатском. Они не представились, закрыли ему лицо его же футболкой и так довезли до дома и завели в квартиру. Здесь они зачитали постановление об обыске и открыли лицо.

В его квартире было трое людей в форме ФСБ и трое в штатском. В спальне ничего не нашли, но в другой комнате обнаружили две бутылки, похожие на коктейли Молотова, и две бутылки с какой-то жидкостью. Активист утверждает, что они ему не принадлежат. Протокол о том, что в его доме нашли коктейли Молотова, Кудряшов подписывать отказался. Тогда его отвезли в неизвестное место, где снова требовали подписать протокол и разблокировать телефон.

«После отказа мне завязали ноги скотчем, уложили на пол и в открытые места был направлен ток, от сильных болей я начал кричать, но от криков никаких изменений не происходило, на вопрос о сотрудничестве я продолжал идти в отказ. После повторных ударов током и продолжения моих отказов, с меня спустили штаны, оставляя в лежачем положении, и, оставив в трусах, стали пихать неизвестный предмет в заднюю часть попы. Осознав, что это уже крайнее, что я могу выдержать, я начал отвечать на их вопросы и после получения всех нужных им ответов, меня усадили со связанными ногами и застегнутыми в наручниках руками и начали подсовывать документы на стол, на котором лежал телефон армейский (способный вырабатывать ток) для их подписания, с угрозой продолжения пыток в случае отказа. Подписав всё, что им нужно, меня уложили на пол, и сказали: других условий можешь не ждать»‎, — сказано в заявлении активиста.

На утро его вывели на верхние этажи, там находился следователь. Он объяснил, что Кудряшов должен «отвечать на вопросы правильно»‎. Следы побоев следователь увидел и никак не удивился. К активисту пришел адвокат по назначению, но от него не было помощи.

«После на меня психологически давили в СИЗО, чтобы я подписал явку с повинной, угрожая мне изнасилованием, получив отказ, меня вынудили подписать заявление о помещении в одиночную камеру»‎, — указал Кудряшов.