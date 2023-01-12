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В Омске студентам угрожают отчислением за неявку в военно-мобилизационный отдел

12.01.2023

Не явиться разрешили только девушкам и тем, кто не годен к службе

От студентов Омского госуниверситета потребовали явиться в военно-мобилизационный отдел. Требование разослал декан факультета компьютерных наук, пишет «Сибирь.Реалии»‎*. При неявке — выговор и отчисление. 

Студенты рассказали, что им нужно прийти с 13 по 16 января. Исключение сделано только для девушек и негодных к службе. Но опрошенные студенты говорят, что не собираются идти в военкомат, несмотря на угрозы. 

«На вопрос, зачем это нужно, если студентам положена отсрочка в мобилизации, Кабанов (декан. — NT)  ответил: «для сверки учетных данных»‎. В любом случае я и мои друзья не собираемся никуда идти. Я консультировался с юристом, он подтвердил, что эта обязаловка незаконна»‎, — сказал студент Дмитрий. 

Во время осенней мобилизации студентов ОмГУ привлекали к раздаче повесток на добровольных началах, но желающих не нашлось. 


*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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