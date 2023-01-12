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Завербованного в ЧВК «Вагнер» заключенного похоронили как героя в Свердловской области

12.01.2023

Его осудили в 2017 году за убийство матери

В Украине погиб завербованный в ЧВК «Вагнер»‎ заключенный Сергей Молодцов. Его похоронили с воинскими почестями. Срок он получил в 2017 году за убийство матери. В Серове, Свердловской области, его назвали творческой натурой и неординарным человеком. 

Как сообщил E1, похороны состоялись 5 января. Гроб несли военные, а на прощании выступили ветераны, которые благодарили его за мужество и героизм. 

«Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся»‎, — сказал представитель администрации.

Молодцов родился в Уссурийске, отслужил в армии и воевал в Чечне в 1995 году. Позже он вместе с родителями переехал в Серов. 

В 2017 году Молодцов жил с пожилой матерью, много пил. Он забил ее до смерти руками и ногами, но свою вину на суде отрицал, говоря, что пенсионерка упала сама. 

Информацию о том, что Молодцов в колонии вступил в ЧВК, подтвердили в администрации Серова. 

«Он отбывал наказание за тяжкое преступление, душегуб», — сказал глава серовского  городского округа Василий Сизиков.

Вербовку заключенных в колониях ЧВК «Вагнер»‎ начала с весны прошлого года. Сколько осужденных вступили в ряды наемников — неизвестно. Но глава «Руси сидящей»‎* Ольга Романова* оценивала их число в 20 тыс. человек. 


*Ольгу Романову и «Русь сидящую»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 



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