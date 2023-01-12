Чем закончится зима?

По материалам газеты The Washington Post и журнала Foreign Affairs.

После заявлений украинских генералов о грядущем в зимние месяцы наступлении противника, западные политики встали перед дилеммой, которую за короткое оставшееся время они должны решить. Тяжеловесы Кондолиза Райс и Роберт Гейтс – которые находились на должностях соответственно главы Госдепартамента и Министра обороны – выступили в The Washington Times со статьей, заголовок которой говорит сам за себя: «Время не на стороне Украины».

В статье Райс и Гейтс указывают, что война перешла в стадию позиционной, и сейчас это война на истощение. В такой войне позиции Украины гораздо хуже, чем у России. «Несмотря на то, что Украина героически отразила вторжение и ее военные блестяще справились с задачей, – пишут Райс и Гейтс, – экономика страны находится в руинах, миллионы жителей бежали, инфраструктура рушится, а значительная часть естественных ресурсов страны, промышленного потенциала и сельскохозяйственных угодий находятся под контролем России. Военный потенциал и экономика Украины теперь почти полностью зависят от поставок с Запада – в первую очередь, из США».

В 2022 году Украина потеряла почти треть своего ВВП, тогда как для экономики России война стал лишь малозаметной встряской. Вопреки апокалипсическим весенним прогнозам, падение ВВП России в 2022 году не составит более 3%, Более того, неуклюже наложенные торгово-финансовые санкции только за первое полугодие создали рекордный профицит внешней торговли в $158 млрд, и значительная часть этих денег неизбежно будет потрачена на войну. Если учесть, что, по утверждению Сергея Алексашенко, стоимость войны для бюджета за тот же период составила всего 2% ВВП, то есть, $35 млрд, то никаких финансовых мотивов для Кремля заканчивать войну нет.

Райс и Гейтс считают, что status quo благоприятно для Кремля, и позволит ему в любой момент в будущем продолжить агрессию. Поэтому авторы призывают Запад и, в первую очередь, Белый дом как можно скорее – в течение ближайших недель – предоставить Украине оружие, необходимое для отражения наступления и выхода на линию границ 1991 года. В то же время, они признают, что поставки тяжелых американских танков Abrams вряд ли реальны из-за сложностей логистики и обучения, и поэтому надеются, что недостаток танков в ВСУ смогут заполнить европейские союзники. Как будто откликаясь на призыв, 11 января Польша уже объявила о том, что передаст в Украину роту немецких танков «Леопард-2» – хотя днем раньше Германия категорически заявила, что свои «Леопарды» давать Украине не будет. Однако, при всей символичности этого шага, 12 танков вряд ли могут что-то изменить на фронте в тысячу километров.

Райс и Гейтс указывают, что военная помощь Украине со стороны Соединенных Штатов не благотворительность, а отвечает важнейшим геополитическим потребностям США и НАТО. «Лучше остановить Путина сейчас, пока он не потребовал от Соединенных Штатов и НАТО еще больше. – пишут они. – У нас есть решительный партнер в Украине, который готов нести последствия войны, чтобы избавить нас самих от этого в будущем».

ГЕНЕРАЛ ЗИМА

Историк Энтони Бивер (Antony Beever) обращает внимание на особенности зимних военных кампаний на территориях современных России и Украины. Сегодняшняя ситуация неизбежно вызывает ассоциации с Зимней войной 1939-40 годов, нашествиями Наполеона и Гитлера. «Несмотря на несоразмерную силу и огромный расход боеприпасов, – напоминает Бивер, – советская армия не смогла сломить сопротивление финнов в Зимней войне, последовавшей за вторжением Сталина в Финляндию. Финны показали себя лучшими практиками зимней тактики, чем их захватчики, они терроризировали солдат Красной Армии днем и ночью, когда их лыжные войска в белой камуфляжной форме совершали внезапные нападения из лесов, а затем исчезали как призраки. Их храбрость и мастерство убедили Сталина принять независимость Финляндии».

Также, вопреки советскому мифу о «разгроме немецких войск под Москвой», «громить» там было некого. Из-за самых сильных за 500 лет холодов немецкая армия исчерпала свои ресурсы еще до подхода к Москве, двигатели танков плохо работали на морозе, тратили много бензина, потери личного состава были катастрофическими из-за обморожений и болезней.

Конечно, современная техника гораздо более совершенна, чем во время Второй мировой войны, однако, и она сильно зависит от погодных условий – как уже выяснилось в феврале-марте в Украине. Как считает Бивер, «обе стороны вступают в гораздо более сложный сезон боевых действий, когда исход будет во многом зависеть от морального духа и решимости. В то время как российские солдаты проклинают отсутствие горячей пищи, украинские войска сейчас пользуются поставками утепленных камуфляжных костюмов, палаток с печками и спальных мешков, предоставленных Канадой и другими северными странами. Путин, похоже, не понимает состояние своей армии и то, что генерал Зима будет благоволить его противникам».

Профессор MIT Барри Р. Позен (Barry R. Posen) настроен менее оптимистично. Он обращает внимание на то, что ВС РФ показали свою способность учиться в ходе военных действий. «Российская армия отказалась от слишком амбициозной стратегии и дилетантской тактики, которые определяли ее поведение в первые недели войны. – пишет Позен. – Русские продолжают делать много глупостей. Но в целом, когда речь идет об общей военной стратегии, Москва, похоже, стала умнее». Это стало результатом, своего рода, естественного отбора: «Все дураки уже мертвы», – цитирует Позен слова одного украинского генерала.

Частичная мобилизация, проведенная в сентябре, укрепила российские вооруженные силы на фронте



Начавшаяся в октябре кампания бомбардировок украинской энергетической инфраструктуры вынуждает Украину и ее союзников направлять ресурсы на защиту городского населения, уязвимого перед суровой зимней погодой в отсутствием электричества. А вывод российских войск из Херсона в ноябре спас их боеспособные части от уничтожения и высвободил для действий в других местах.

По мнению Позена, «Украина и ее сторонники надеются, что Россия одумается и просто откажется от войны, но такой исход выглядит маловероятным. Они также могут надеяться на то, что Россия потерпит крах на фронте или крах произойдет внутри страны, но шансы на реализацию любого из этих сценариев также невелики. Наиболее перспективным для Соединенных Штатов было бы подтолкнуть обе стороны к столу переговоров, поскольку только Вашингтон имеет на это право. Но он решил этого не делать. И поэтому война продолжается, что оборачивается человеческими жертвами».

Для обоснования своего тезиса Позен прибегает к простой арифметике. «По оценке американских разведок общее число [безвозвратных] потерь составило 100 000 для русских и 100 000 для украинцев… Поскольку большинство потерь приходится на боевые подразделения, и для Украины, и для России эта оценка означает, что каждая армия потеряла убитыми или ранеными почти столько же солдат, сколько было в ее составе в начале войны.

Проведенная в сентябре мобилизация стала разумным ответом на оперативные и тактические проблемы российской армии. Армии было необходимо 200 000 новых солдат, чтобы довести до полной численности первоначальные 40 бригад плюс 100 000, чтобы восполнить потери убитых и раненых в боях.

Несмотря на рассказы о неопытных новобранцах, многие их них, вероятно, обладают необходимыми солдатам навыками. Еще в мирное время российская армия ежегодно готовила около 250 000 призывников. Несомненно, они и составляют костяк мобилизованных частей. Конечно, чтобы избежать немедленной катастрофы, Россия отправляла на фронт смесь обученных и необученных без особой переподготовки. Тем не менее, 200 000 военнослужащих и сейчас проходят более основательную подготовку в России и Беларуси».

ВСУ также удалось восстановить потери за счет мобилизации. Однако, мобилизационные ресурсы Украины и России несравнимы. Украина уже приближается к опасному пределу мобилизации, за которым следует развал экономики. Если учесть, что за время войны страну покинуло около 13 млн человек, многие из которых потенциальные солдаты, и только в странах ЕС находятся 100-150 тыс мужчин призывного возраста, вернуть которых в Украину невозможно, то перспективы наращивания численного состава ВСУ выглядят весьма туманными.

ДЕД МОРОЗ С БОМБОЙ

Как отмечает Позен, российская кампанию бомбардировок украинской энергосистемы выглядит достаточно хитроумной и эффективной. «Современные военные системы противовоздушной обороны, командования и управления, а также сбора разведданных требуют электроэнергии, и если они не могут получать ее из сети, то должны получать от генераторов. – пишет Позен. – Но сделать такой переход не столь просто, как щелкнуть выключателем, это может ухудшить производительность систем. Более того, использование генераторов создает дополнительные потребности в топливе для системы военной логистики Украины. Тепловые сигнатуры, создаваемые генераторами, добавляют еще одну точку данных, которую российская разведка может использовать для составления более точного представления о расположении украинских сил».

Не менее важным, по мнению Позена, является то, что на ремонт энергосистем расходуются ресурсы, которые уже не могут быть использованы для боевых действий на фронте



«Украине придется больше полагаться на дизельные поезда и дизельные генераторы или перейти на генераторы, работающие на дефицитном природном газе. – отмечает он. – Это потребует еще больше топлива, которое иначе могло бы быть использовано для военных операций, или же потребует увеличения расходов союзников Украины, которым придется доставлять туда топливо». Наконец, как сообщил на днях глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, западные союзники не могут помочь Украине в восстановлении поврежденных элементов энергосистем из-за различия технических характеристик оборудования.

Позен указывает, что «русские наносят удары по небольшому количеству целей относительно небольшим количеством оружия и добиваются непропорционально больших результатов. Хотя американские и британские официальные лица регулярно предсказывали, что российские военные вскоре исчерпают свои боеприпасы, они, очевидно, где-то нашлись. Эта кампания позволяет предположить, что военно-воздушные силы России, которые до сих пор не могли добиться успеха в атаках на сухопутные войска Украины, извлекли уроки из своих прошлых ошибок».

Поэтому Позен предсказывает, что война затребует еще 50-100 тыс жертв с каждой стороны, и Западу будет необходимо выделить Украине еще $100 млрд экономической и военной помощи. «На данный момент у дипломатии мало шансов изменить эту траекторию, ибо обе стороны очень политически заинтересованы в войне. – считает Позен. – Каждая из сторон считает, что победа возможна, а поражение немыслимо».

По его мнению, для выхода их этой ситуации потребуется время: «если этот кровавый, дорогостоящий и рискованный тупик продлится еще год, возможно, ситуация изменится».