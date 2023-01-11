Откровения блудного принца

На полках книжных магазинов Великобритании появилась новая книга принца Гарри «Запасной» — мемуары, в которых герцог Сассекский рассказал о сложных взаимоотношениях в королевской семье, ссорах с отцом и братом, удачах и неудачах на военной службе и в личной жизни, а еще о том, почему он и его жена Меган все-таки решились уехать в Америку. В первые же сутки книга побила все рекорды продаж в категории нон-фикшн, однако вызвала у британцев больше вопросов, чем дала ответов.

Трудно найти человека, который бы сегодня не знал о том, как герцог Сассекский, известный как принц Гарри, лишился невинности в поле за пабом, как он курил травку, нюхал кокаин и ел галлюциногенные грибы. Как уже во взрослом возрасте он подрался со старшим братом, принцем Уильямом, или, точнее, как старший брат во время драки порвал его цепочку на шее и бросил его на стоявшую на полу собачью миску. О той драке и о том, как осколки врезались Гарри в спину, он рассказывает в книге «Запасной». Но, судя по всему, осколки врезались ему не только в спину.

Мы узнали, как может быть несчастлива королевская семья, а главное член этой семьи, чувствующий себя лишним — младший брат наследного принца, «запасной»



Из многочисленных интервью, которые принц Гарри дал в последнее время, из тех отрывков, ставших достоянием широкой публики еще до официального выхода книги в Великобритании, создается впечатление, что осколки несчастливой семейной жизни в королевской, но дисфункциональной семье оставили глубокий след в его душе.

Расхожая толстовская цитата: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — дополнилась новым смыслом. Мы узнали, как может быть несчастлива королевская семья, а главное член этой семьи, чувствующий себя лишним — младший брат наследного принца, «запасной». «Запасным» полушутя называли в Англии любого младшего отпрыска в королевской или просто в аристократической семье, когда старший наследовал титул, а родившийся за ним становился запасным — на случай, если наследник умрет или, как это случилось с королем Эдвардом VIII, отречется от престола.

Однако, слушая и читая откровения беглого принца, хочется воскликнуть: «Не верю!»



«Запасной» — это очень точное название для книги мемуаров младшего сына принца Чарльза, а ныне короля Карла III. Вся она пропитана горечью и обидой. Обидой на ближайших родственников, на королевский двор, а главное, на прессу, которую герцог Сассекский винит во всех своих бедах. Папарацци «убили» его маму, принцессу Диану, пресса затравила его жену Меган, чуть ли не доведя ее до самоубийства, пресса заставила герцога схватить семью в охапку и «бежать» в Америку, чтобы спасти ее от вездесущих СМИ. Принц Гарри утверждает, что наконец чувствует себя свободным, вырвавшись из душной атмосферы королевского двора. Однако, слушая и читая откровения беглого принца, хочется воскликнуть: «Не верю!»

Гарри не производит впечатления счастливого человека. Ему так и не удалось «освободиться» от обид, зависти и детских травм. Не веришь многим утверждениям в книге, сомневаешься в некоторых изложенных «фактах» и претензиях.

«Злая мачеха», ныне супруга короля, королева-консорт Камилла, стоит на втором месте по «опасности» после враждебной желтой прессы. Гарри так и пишет: «Камилла опасна, она в сговоре с желтой прессой, она обменивалась информацией со СМИ». Именно она, как утверждает принц Гарри в книге и в некоторых интервью, «слила» в газеты подробности своей первой встречи с принцем Уильямом. Эти слова уже были опровергнуты одним из близких к королевскому двору источников, который сообщил газете The Telegraph, что на самом деле информацией «поделилась» со СМИ тогдашняя помощница Камиллы, которая позже подала в отставку.

Понятно, что Камилла для Гарри до сих пор является разлучницей его родителей, но узнав из книги, что они с братом пытались отговорить отца от женитьбы на ней, хотя и видели, что он счастлив, невольно удивляешься инфантилизму принцев. То есть они были бы не против того, чтобы их папа, будущий король, жил с любовницей?

Из сказанного и написанного принцем Гарри во многое поверить трудно, кроме одного: для 12-летнего мальчика гибель матери, принцессы Дианы, оказалась травмой, от которой, несмотря на многочасовые сеансы психотерапии, он так и не смог избавиться. Возможно, и написание мемуаров было частью психотерапии, желанием «проговорить» детские и другие травмы. За всю свою жизнь в королевской семье он, судя по горечи воспоминаний, так и не привык к холодности и сдержанности самых близких ему людей: папа даже не обнял его, когда сообщил о гибели мамы, а чтобы выразить свои нежные чувства к сыну, оставлял лишь записки на его подушке . «Я хотел быть частью семьи, а не института», — сетует Гарри.

Но, по словам принца, он написал эту книгу, чтобы рассказать свою историю отношений с королевским двором, со старшим братом Уильямом и его женой Кейт, на которых он, очевидно, до сих пор таит обиду за то, что Меган так и не была принята ими. Гарри описывает драку со старшим братом, который будто бы напал на него, бросил на пол (на собачью миску) и порвал шейную цепочку. У кого в детстве не случалось драк с братьями и сестрами? Но разница в том, что драка, которую описал Гарри, случилась не так давно — в связи с его женитьбой на Меган, когда принцу было 33 года.

В своей книге Гарри сетует, что его надежды на дружбу семьями с Уильямом и Кейт не оправдались. Это, впрочем, не случилось по той же причине, что и неспособность или нежелание Меган вписаться в жесткие рамки королевского двора. Она была чужой, человеком с другой планеты — американкой, актрисой… И дело не в том, что она была смешанной расы. Просто Меган с самого начала не понимала, куда она попала, а Гарри не объяснил, что ее ждет, и не предупредил, что британский королевский двор — это институт с вековыми традициями и укладом. Кстати, его маме, принцессе Диане, которая по культуре и происхождению была гораздо ближе к британской монархии, чем Меган, тоже не удалось стать членом «фирмы» (так она называла королевский двор). Диана чувствовала себя «чужой», хотя в ее случае это усугублялось еще и тем, что она действительно была чужой и нелюбимой женой наследного принца Чарльза, влюбленного в Камиллу. Как призналась принцесса Уэльская в нашумевшем интервью Би-би-си, «в их браке было тесно». Но странно, что Гарри, так ревностно хранивший память о маме, не смог учесть ее печального опыта.

Наивные заявления принца, что он хотел бы вернуть любовь отца и брата, дождаться извинений, признания ошибок и примирения, останутся, как мне кажется, без ответа. Скорее всего королевская семья будет и впредь верна известному девизу: «Никогда не жалуйся, никогда не объясняй»



Семью принц, по его признаниям, обрел, вступив в ряды вооруженных сил Великобритании. Но и там ему помешало происхождение: в армии он отслужил 10 лет, но из его второй командировки в Афганистан, где он был пилотом вертолета Apache, его срочно отозвали после того, как информация об участии члена королевской семьи в военных операциях стала достоянием общественности. Кстати, признание Гарри в книге, что он убил 25 талибов, вызвало волну возмущения. Недовольны были некоторые британские ветераны-участники войны в Афганистане, сотрудники секретных служб, которые считают, что, признавшись в убийствах, герцог Сассекский сделал себя мишенью для талибов. Возмущены и сами талибы, которые теперь объявляют его в военных преступлениях, хотя Гарри и пишет, что в числе убитых им гражданских лиц не было. Надо сказать, что принц описывает свою роль в военных действиях вполне бесстрастно. «Я не горжусь и не стыжусь того, что я сделал». Он говорит, что для того чтобы не мучаться угрызениями совести, он представлял врагов «шахматными фигурами», которые просто надо было убрать с доски.

В интервью Стивену Колберту в американской программе The Late Show, Гарри в свое оправдание сказал, что написал о числе убитых им талибов, чтобы помочь ветеранам не стыдиться того, что они делали на войне, и чтобы снизить число самоубийств среди них.

Британская пресса встретила книгу откровений принца Гарри критически, что не удивительно: между ним и СМИ, как следует из мемуаров, давно идет война, и книга «Запасной» — это еще один залп в ней. Следующий этап войны пройдет в судах: принц Гарри уже подал иск о клевете на крупнейшего газетного издателя Associated Newspapers.

Популярность принца после всех его интервью, связанных с выходом книги, среди британцев упала. Согласно опросам YouGov, всего 26% опрошенных видят Гарри в положительном свете, а 64% относятся к нему негативно. Однако в первый день продаж книги «Запасной» принц побил все рекорды в категории нон-фикшн: только за первый день было куплено 400 000 экземпляров. Если, как считают многие, целью публикации было желание Гарри заработать, то эта цель, судя по всему, будет достигнута.

Однако наивные заявления принца, что он хотел бы вернуть любовь отца и брата, дождаться извинений, признания ошибок и примирения, останутся, как мне кажется, без ответа. Скорее всего королевская семья будет и впредь верна известному девизу: «Never complain, never explain» — «Никогда не жалуйся, никогда не объясняй», а принц Гарри продолжит поиски счастья с любимой женой и детьми вдали от родины.

Материал опубликован в ZIMA Magazine.