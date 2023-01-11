Архангельское экологическое движение «42»‎* объявило о закрытии

В Telegram движения «42»*‎ из Архангельской области сообщили, что экологи прекратят работу. В декабре 2022 года организацию признали «иноагентом»‎ — это и стало причиной закрытия. «42»‎* участвовали в протестах против строительства мусорного полигона в Шиесе.

В этом году организации исполнилось бы пять лет. Подобные нападки на экологов были и раньше, но они продолжали работу.

«Всю нашу работу признали как «иноагентскую». Не совсем понятно, что это значит, но наверно под этим понимается, что она вражеская и деструктивная. Мы проконсультировались с юристами и поняли, что продолжать существовать как объединение для нас большой риск. Кроме этого законодательство постоянно трансформируется, и мы не знаем, какие санкции будут накладываться на иноагентов к концу года. Уже сейчас предлагается лишать иноагентов гражданства и имущества»‎, — сказано в заявлении.

Название движение получило в честь 42-й статьи Конституции, по которой каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии.

В декабре прошлого года «иноагентом»‎ признали также «Эковахту Сахалина»*‎. На следующий же день глава организации Дмитрий Лисицын объявил о прекращении работы.

*Движение «42»‎ и «Эковахту Сахалина»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.