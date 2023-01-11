Губернатор ХМАО раскрыла коррупционную схему в прямом эфире

В Ханты-Мансийском автономном округе во время трансляции совещания о городских жилищных программах губернатор Наталья Комарова призналась, что «все в доле»‎ и из-за этого строительство затягивается самими чиновниками, пишет «НеМосква»‎.

В опубликованной трансляции часть беседы удалили. Но в сети распространилось видео разговора Комаровой с председателем гордумы Когалыма Аллой Говорищевой. Глава региона постоянно перебивает депутата, которая говорит, что хочет только, чтобы подрядчик строго соблюдал сроки строительства.

В ответ на это Комарова рассказала, что чиновники изначально делают проектно-сметную документацию так, чтобы потом переделывать.

«Ага, а вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, на заказчика — муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра — мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле!» — сказала Комарова.

Она спросила, выключили ли все, но трансляция прервалась только после этого вопроса.

«Муксун.fm»‎ пишет, что в регионе действительно много долгостроев. Например, детскую больницу в Нижневартовске не могут достроить десять лет.





Видео: FAKTOLOGIA