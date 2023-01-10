Христо Грозев* предложил помощь Грузии в расследовании отравления Саакашвили

В эфире каналу «Дождь»‎* руководитель исследовательской группы Bellingcat* Христо Грозев* рассказал, что готов предложить помощь властям Грузии в расследовании отравления бывшего президента Михаила Саакашвили. По его словам, отравление тяжелыми металлами — вероятная версия. Саакашвили также просил проверить, не причастна ли к этому ФСБ.

«Я уверен, что они заинтересованы в этом расследовании. Мы готовы помочь, если они готовы поделиться с нами данными — любые передвижения подозрительных людей, пересечение границ и все, что, как им кажется, требует дополнительной проверки», — сказал Грозев «Дождю»‎*.

Приоритетность версии об отравлении тяжелыми металлами, по словам Грозева, подтверждает заключение американского врача-токсиколога и консультации с российскими специалистами по химоружию. Мотив также есть: Саакашвили «входит в круг врагов ФСБ и ГРУ, которые могли бы принять такое решение».

Саакашвили 4 января публично обратился к Христо Грозеву с просьбой расследовать его отравление. Он также считает, что к этому может быть причастна ФСБ России. По его словам, его могли отравить в тюрьме в марте 2022 года.

*«Дождь»‎, Христо Грозева и Bellingcat российские власти считают «иностранными агентами, а Грозева и Bellingcat — еще и «нежелательными»‎.