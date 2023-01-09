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Илья Яшин*: «Пригожин плохо кончит»‎

09.01.2023

Политик рассказал о встрече на этапе с заключенным, которого пытались завербовать в колонии

В декабре Навальный рассказал про визит в его колонию хозяина ЧВК «Вагнер»‎ Евгения Пригожина, который приехал вербовать заключённых на войну. Алексея, понятное дело, спрятали в ШИЗО, чтобы избежать дебатов. А всех остальных заключенных выстроили перед путинским «поваром»‎.

Тем временем меня под Новый год этапировали из московского изолятора в Удмуртию, и первой остановкой поезда стал как раз город Владимир, рядом с которым сидит Навальный. На соседнюю шконку моего «купе»‎ загрузили парня, который несколько дней назад стоял в том самом строю заключённых. Он поделился подробностями, и знаете, что меня больше всего поразило?

Процитированная им фраза Пригожина: «Вас отсюда может забрать только Господь Бог, Аллах и я»‎.

Я вот что хочу сказать: Пригожин плохо кончит. Все, кто равняет себя с богом, плохо кончают.


*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.


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