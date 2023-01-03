Меладзе требуют признать «иноагентом» и лишить российского гражданства

Российские чиновники требуют признать Валерия Меладзе «иностранным агентом» и лишить его российского гражданства после концерта в Дубае. Судя по видеозаписи, распространившейся в сети, артист во время выступления ответил на лозунг «Слава Украине!».

Скандал разгорелся вокруг записи, на которой один из зрителей, обращаясь к артисту, произносит «Слава Украине!». В свою очередь певец, предположительно, отвечает «Героям слава». На ролик тут же отреагировали в Совете Федерации. Сенатор Елена Афанасьева посвятила исполнителю сразу два гневных поста, в которых потребовала лишить его российского гражданства.

На инцидент также обратил внимание руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он предложил лишить Меладзе всех званий в России. Тем временем глава Фонда исторического наследия Александр Карабанов заявил о необходимости признать артиста «иностранным агентом».