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Новый 2023-й год от Андрея Макаревича*

03.01.2023

Символ года: Какой есть, такой есть
Символ нового 2023-го года

*Андрея Макаревича Минюст России считает «иностранным агентом».

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