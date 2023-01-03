Драматург Александр Гельман о Новых годах без праздника

В моей жизни было три новых года, о которых я ничего не помню, поскольку их не просто не праздновали, о них даже речи, по-моему, не было. Это с 41-го на 42-ой, с 42-го на 43-ий, с 43-го на 44-ый. Это годы в еврейском гетто во время войны — Винницкая область, город Бершадь.

А ведь мне уже было 8, 9, 10 лет. Я многое помню и никогда не забуду о том времени. И я сейчас думаю о том, что в Украине, в той же Винницкой области, сегодня немало детей, которые предстоящий через два дня Новый, 2023 год, запомнят не как праздник, а как беду, как ужас.

Поэтому здесь, в Москве, где я живу, где в наступающем 2023-м мне исполнится 90 лет, я не могу радоваться, праздновать от всей души приближающиеся новое первое января. В этот новый год можно только одно: просить Всевышнего, чтобы он помог остановить эту войну, добиться справедливого мира. Мой жизненный опыт говорит о том, что Всевышний, к превеликому сожалению, часто опаздывает творить справедливость. Но пусть в этот раз это привычное запаздывание будет не слишком долгим.

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