Журналист и писатель Филипп Дзядко о том как принять 2022-ой год

Этому 2022 году — никаких итогов, только прощание. И благодарность людям, особенно старым и новым друзьям из Украины. И ещё — прошу прощения за невнимательность, особенно у своих старых друзей.

Родители даже в черные годы, одной рукой собирая посылку-передачу в тюрьму, а другой упаковывая подарки, умели показывать нам с братьями, что надо верить в победу добра. Да, вот так просто. Что папа со своим другом сделают из найденных на помойке деталей музыкальный замок. Что мама соберет книжку «Рождественские стихи», и чудом найдутся деньги на ее издание. Что вернутся из ссылки мамины родители и их друзья. Чудом, чудом.

Чудеса совершают люди с помощью невидимого света.

Чудо совершают люди Украины каждый день.

Чудо создают российские активисты и политические заключенные, спасающие честь нашей￼ несчастной страны.

А еще те, кто — полон отчаяния и ужаса — нашли в себе силы отвернуться от стены и продолжить свое дело. И по мере предела своих, именно своих, сил стали отогревать воздух. Они помогают авторам чудес. И с ними невидимый свет.

От этого коллективного действия, от постепенного поворота головы отчаявшегося человека от стены к деланию и случаются чудеса. И от того добро и побеждает неизвестным науке способом. Это и есть тот механизм.

В той книге, которую мама в конце восьмидесятых готовила, было много хороших стихов. Например, с такими строчками:

«Знал бы Ирод, что чем он сильней,

тем верней, неизбежнее чудо.

Постоянство такого родства

— основной механизм Рождества».

Или такими:

«Все злей и свирепей дул ветер из степи…

…Все яблоки, все золотые шары».

Да, кто-то в потёмках, немного налево. Все яблоки, все золотые шары.

Фото: «Коммерсант».